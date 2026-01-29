Advertisement
चलती वंदे भारत में चढ़ने की कोशिश... बाल-बाल बची जिंदगी, कैमरे में कैद हो गया मंजर

Vande Bharat Train Viral Video: सोशल मीडिया पर लापरवाही का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर लगता है कि कोई इतना बढ़ा रिस्क कैसे ले सकता है. चलिए वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:56 PM IST
Viral Video: अक्सर ट्रेन छूटने पर या लेट हो जाने पर लोग चलती ट्रेन को पकड़ने के लिए बड़ा रिस्क ले लेते हैं. एक व्यक्ति ने वंदे भारत ट्रेन के साथ यही करने की कोशिश की. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स ट्रेन पकड़ने के चक्कर में ट्रेन के साथ साथ दौड़ता है. वो तो गनीमत रही कि ट्रेन सही समय पर रुक गई और उसकी जान बच गई. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. ये वायरल वीडियो आपको अंदर से हिला देगी.

ये कैसी लापरवाही?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है. इस दौरान वो लास्ट बॉगी के लास्ट गेट के पास होता है. वो दौड़ते समय गेट का हैंडल तो पकड़ लेता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता और ट्रेन के साथ ही प्लेटफॉर्म पर रगड़ता चला जाता है. ट्रेन इस शख्स को कुछ दूर अपने साथ घसीटकर ले गई. इस दौरान वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच भी आ सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी. तभी ट्रेन रुक गई और वहां मौजूद लोग भागकर उस शख्स को उठाने पहुंच गए. अब ये लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये वीडियो.
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shueblifts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "टिकट खरीदा जा सकता है, लेकिन क्लास और सिविक सेंस नहीं." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई खुद भी लेट है और दूसरों को भी लेट कर रहा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इतना टाइम होता है चढ़ने के लिए, लेकिन लास्ट में हीरोपंती करते हुए जाना है और बाद में घरवाले सरकार को बोलेंगे."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

