Woman Deboarded From Train: सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय रेलवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान भी हैं और दो गुटों में बंट भी गए हैं. मामला आधी रात का है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और एक युवा महिला को टीटीई ने ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कह दिया. पहली नजर में यह मामला किसी महिला के साथ ज्यादती जैसा लगता है, लेकिन जब इस घटना के पीछे का असली सच सामने आया तो इंटरनेट की जनता ने टीटीई की तारीफों के पुल बांध दिए.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला एसी कोच की सीट पर बैठी हुई है. जब ऑन-ड्यूटी टिकट चेकर यानी टीटीई उनसे टिकट मांगता है तो महिला के पास कोई वैध टिकट नहीं होता है. टीटीई का कहना है कि महिला बिना टिकट के रिजर्व्ड सीट पर कब्जा करके बैठी थी. जब अधिकारी ने उन्हें वहां से हटकर जनरल बोगी में जाने को कहा तो महिला भड़क गई. उसने टीटीई पर ही परेशान करने के गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए.
महिला ने दी नौकरी खाने की धमकी
वीडियो में महिला बार-बार कह रही है कि टीटीई उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है. उसने कहा, "मुझे पता है आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप एक महिला को टारगेट कर रहे हैं." बहस इतनी बढ़ जाती है कि महिला टीटीई को देख लेने की बात कहती है. जब टीटीई ने उससे उसकी पहचान पूछी तो पता चला कि वह बिहार के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है. इस पर टीटीई ने भी दो टूक कहा कि आप एक सरकारी टीचर होकर बिना टिकट सफर कर रही हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है."
Train TICKET CHECKER seen forcing young girl off Train at midnight during heavy rain over missing ticket. pic.twitter.com/G9SkJZdE6p
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 14, 2026
महिला ने टीटीई को इमोशनल करने की भी पूरी कोशिश की. उसने कहा कि बाहर रात का समय है और मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में एक महिला को ट्रेन से उतारना कहां का न्याय है. महिला का दावा था कि टीटीई वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. हालांकि टीटीई अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने साफ कहा कि बिना टिकट के वह किसी भी यात्री को एसी कोच में सफर करने की अनुमति नहीं दे सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला.
टीटीई को मिला भारी सपोर्ट
शुरुआत में इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को लगा कि टीटीई महिला के साथ गलत व्यवहार कर रहा है. लेकिन जैसे ही पूरा वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स का मूड पूरी तरह बदल गया. इंटरनेट पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि टीटीई केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था. लोगों ने लिखा कि नियमों का पालन हर नागरिक को करना चाहिए, चाहे वह महिला हो या कोई सरकारी कर्मचारी. बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है और टीटीई ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल सही तरीके से निभाई है.