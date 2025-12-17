तुम हिंदू हो? लाहौर की सड़कों पर मौत से आमना-सामना; अजित डोभाल ने सुनाया वो खौफनाक पल, जिसे सुन कांप जाएंगी रूह

इन दिनों ‘धुरंधर’ का बुखार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. थिएटर में रिलीज के बाद से यह स्पाई थ्रिलर लगातार चर्चा में बनी हुई है. रणवीर सिंह की दमदार अदाकारी, अक्षय खन्ना की एंट्री और 26/11 जैसे संवेदनशील दृश्यों ने लोगों को झकझोर दिया है. लेकिन इस फिल्म ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि भारत के असली जासूसों की दुनिया को भी फिर से सुर्खियों में ला दिया. खास तौर पर आर माधवन द्वारा निभाया गया आईबी डायरेक्टर का किरदार, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से प्रेरित माना जा रहा है. इसी कड़ी में डोभाल का लाहौर का एक किस्सा सामने आया, जो रोंगटे खड़े कर देता है.

फिल्म ‘धुरंधर’ में आर माधवन का किरदार अजय सान्याल, खुफिया दुनिया की सख्त और रहस्यमयी छवि पेश करता है. माना जाता है कि यह किरदार अजित डोभाल से प्रेरित है, जिन्होंने 1980 के दशक में पाकिस्तान में करीब सात साल अंडरकवर काम किया. इस दौरान वे अपनी पहचान छिपाकर एक मुस्लिम के रूप में अलग-अलग इलाकों में रहे. हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब उनसे उन सालों और ‘धर्म संकट’ को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने लाहौर की एक घटना सुनाई. यह किस्सा बताता है कि दुश्मन की जमीन पर हर पल कैसे जान हथेली पर रहती है और एक छोटा सा सवाल भी मौत का कारण बन सकता है.

लाहौर का वो पल

अजित डोभाल ने बताया कि एक दिन वह मस्जिद से लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को कोने में बैठे देखा. लंबी सफेद दाढ़ी वाले उस शख्स ने उन्हें पास बुलाया और सीधा सवाल किया कि “तुम हिंदू हो?” यह सवाल सुनते ही हालात बेहद खतरनाक हो गए. डोभाल ने तुरंत इनकार किया, लेकिन बुज़ुर्ग ने उन्हें एक छोटे कमरे में ले जाकर उनके कानों की ओर इशारा किया. उसने कहा कि कुछ इलाकों में हिंदू बच्चों के कान छेदने की परंपरा होती है. डोभाल ने जवाब दिया कि वह जन्म से हिंदू थे, बाद में धर्म बदल लिया. लेकिन बुज़ुर्ग उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ.

खुला राज और छिपी आस्था

डोभाल के मुताबिक, उस बुज़ुर्ग ने कहा कि उन्होंने अब भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है और सलाह दी कि पहचान छुपाने के लिए कानों की प्लास्टिक सर्जरी करा लें. इसके बाद उसने एक अलमारी खोली, जिसमें भगवान शिव और माता दुर्गा की छोटी मूर्तियां थीं. बुज़ुर्ग ने बताया कि सांप्रदायिक हिंसा में उसका पूरा परिवार मारा गया था और अब वह जान बचाने के लिए झूठी पहचान में रह रहा है. उसने कहा कि वह खुद भी हिंदू है और आज भी चोरी-छिपे अपनी आस्था निभाता है. यह घटना ‘धुरंधर’ की रिलीज़ के बाद फिर वायरल हो गई है, जिससे लोग अजित डोभाल को ‘ओरिजिनल धुरंधर’ कह रहे हैं.