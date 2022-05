दो देशों की सीमाओं पर मिली खुफिया सुरंग, रेल, बिजली और तमाम सुविधाओं से है लैस

Tunnel Found On Borders Of Two Countries: दो देशों के बीच बनी एक खुफिया सुरंग का पता चला है. अमेरिका में अधिकारियों ने एक खुफिया सुरंग का पता लगाया है. यह सुरंग अमेरिका- मैक्सिको के बॉर्डर पर मिली है. हैरान करने वाली बात ये है कि इस सुरंग में रेलवे लाइन, बिजली और वेंटिलेशन की व्यवस्था है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सुरंग मेक्सिको के टिजुआना (Tijuana) और अमेरिका के सैन डिएगो (San Diego) के बीच बनी हुई है.

इस कार्य के लिए खोदी गई थी सुरंग

इस सुरंग की लंबाई 1,744 फीट और गहराई 61 फीट है. इस सुरंग का इस्तेमाल अपराधी ड्रग्स की तस्करी करने के लिए कर रहे थे. दावा किया जा रहा है कि तस्करी के लिए खोदी गई यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है. इसमें से ड्रग्स भी बरामद हुए है, जिसमें 799 किलो कोकेन, 75 किलो मेथमफोटामीन और 1 किलो 600 ग्राम हेरोइन है. बरामद ड्रग्स की कीमत 193 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है.

ऐसे चला इस सुरंग का पता

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आर्म्ड गार्ड ने वहां दो संदिग्ध लोगों को देखा था. दोनों एक घर से गाड़ी में निकले और एक वेयरहाउस तक गए थे. बाद में जब उस वेयरहाउस की तलाशी ली गई तो उसमें एक सुरंग के बारे में पता चला. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये सुरंग वहां कब से थी और इसके जरिए कितनी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी हुई है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है.

बता दें कि इस इलाके में बीते दो दशकों के दौरान दर्जनभर से भी ज्यादा सुरंगें मिल चुकी हैं. वहीं, टिजुआना-सैन डियागो इलाके में मिली ये 91वीं सुरंग है. गौरतलब है कि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर साल 1993 से अब तक 272 सुरंगें मिल चुकी हैं.