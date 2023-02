तुर्की भूकंप से पहले आसमान में दिखा था चौंकाने वाला नजारा, पक्षियों ने ऐसे किया था अलर्ट!

Strange Behavior In Birds Before: मानवता पर एक बार फिर से प्राकृतिक घटना का कहर बरपा है. तुर्की और सीरिया में भूकंप से आई तबाही के बाद अनुमान है कि दस हजार के करीब लोगों की मौत हो चुकी है. कई इमारतों धराशई हो गईं और लाखों घर तबाह हो गए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो की जमकर चर्चा हो रही है. इस वीडियो के माध्यम से दावा किया गया है कि आसमान पर मंडरा रहे इन पक्ष‍ियों को इस भयानक त्रासदी का पहले ही आभास हो गया था. उन्‍होंने अलर्ट भी किया था.

अजीब तरीके की हरकत कर रहे

दरअसल, इस वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा समेत कई लोगों ने शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि वे आसमान के ऊपर मंडरा रहे हैं और अजीब तरीके की हरकत कर रहे हैं. वे हजारों की संख्‍या में हैं और तुर्की के एक शहर के ऊपर शोर मचाते हुए दिख रहे हैं. दावा है कि यह वीडियो तुर्की में आए भूकंप से कुछ देर पहले का है.

पक्षियों को इसका अंदाजा था?

यह बात सही भी है क्योंकि वीडियो में शाम का समय लग रहा है और तुर्की में भूकंप भी तड़के ही आया था. इस वीडियो को देखकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन पक्षियों को इस बात का अंदाजा था और उन्‍होंने अलर्ट भी किया था. एक स्थानीय टीवी चैनल ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा कि तुर्की में भूकंप से ठीक पहले पक्षियों में अजीब व्यवहार देखा गया था. शायद उन्होंने इस बारे में अलर्ट कर दिया था.

भयंकर तबाही मची है

अब इस वीडियो के बारे में जो भी सच्चाई हो लेकिन यह जमकर वायरल हो रहा है और इसे इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि पक्षियों ने अलर्ट कर दिया था. बता दें कि तुर्की और उत्तरी सीरिया के कई इलाके भीषण भूकंप की चपेट में आए हैं. इस वजह से वहां की कई इमारतें ढह गईं हैं और भयंकर तबाही मची है. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई है. ये तीन झटकों के बाद वहां लोगों की जिंंदगी बरबाद हो गई है.

Nature’s alarm system. We are not sufficiently tuned in to nature to hear it… https://t.co/jzjkQxCxsR

— anand mahindra (@anandmahindra) February 6, 2023