आइसक्रीम खरीदने दुकान पर खड़ा था शख्स, चला दी गन! भड़का दुकानदार और फिर... देखें Viral Video
Video Viral: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुर्किश आइसक्रीम सेलर को मजाक करते नहीं बल्कि भड़कते देखा जा रहा है और वो शख्स पर लात-घूंसे की बरसात करते दिख रहा है, आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:08 PM IST
Turkish Ice Cream Seller Video Viral: आपने आइसक्रीम को मजाकिया अंदाज में बेचने वाला वीडियो देखा होगा, ये पिछले काफी समय से इंटरनेट पर एक ट्रेंड बना हुआ है. तुर्किश स्टाइल में आइसक्रीम बेचने की वीडियो अक्सर सोशल मीडिया में छाई रहती है और इस तरह का वीडियो देख लोग खूब हंसते और खिलखिलाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो तुर्किश आइसक्रीम बेचने वाले की पहचान को ही बदल सकता है. फेमस तुर्की स्टाइल में आइसक्रीम बेचने वाले को एक शख्स पर गुस्सा करते देखा जा रहा है. आइए वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया है? जान लेते हैं.

आइसक्रीम वेंडर शख्स पर भड़का

वायरल वीडियो किसी मेले की बताई जा रही है. इस दौरान एक तुर्की आइसक्रीम वेंडर को नए अंदाज के साथ देखा गया. वीडियो में नजर आ रहा है कि आइसक्रीम बेचने वाले के सामने एक शख्स खड़ा होता है और वो अचानक से रंग निकलने वाली गन से वार करता है. गन चलाने पर नीला रंग निकलने लगता है और इस मजाक को आइसक्रीम बेचने वाले झेल नहीं पाता.

लात-घूंसों की बरसात

वीडियो की शुरुआत में हंसी-मजाक करते नजर आते लोग दिखते हैं लेकिन अचानक से जब एक शख्स कलर गन से आइसक्रीम बेचने वाले पर वार करता है तो वो काफी भड़क जाता है और अपना आपा ही खो देता है. बिना कुछ देखे हाथ में आइसक्रीम स्कूप लिए शख्स को मारने के लिए दुकान से बाहर आता है. पहले पैरे से मारता है फिर हाथ भी चलाता है. वीडियो के आखिरी तक माहौल पूरा बदल जाता है.

जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर @InternetReels नामक अकाउंट से साझा किया गया है. वीडियो पर काफी लाइक्स और कमेंट्स हैं. कई सारे यूजर्स दुकानदार को सपोर्ट करते दिखे. यूजर्स ने पिटाई करने पर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि अभी तक सबसे काबिल-ए-तारीफ पिटाई की गई है. दूसरे यूजर ने लिखा कि ये कोई मजाक नहीं है बल्कि जायज रिएक्शन था. इस तरह से बहुत यूजर्स रहे जो शख्स पर गुस्सा करते दिखे.

