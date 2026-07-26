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साइक्लिंग के लिए पहनी टाइट पैंट, वायरल हो गई तस्वीर... गवर्नर को गंवानी पड़ी अपनी कुर्सी

तुर्किये के अर्दाहान प्रांत के गवर्नर मेहमेत फातिह सिसकली को साइकिलिंग इवेंट के दौरान पहनी गई टाइट साइकिलिंग ड्रेस को लेकर विवाद का सामना करना पड़ा. तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं और कुछ दिनों बाद उन्हें पद से हटा दिया गया. हालांकि, बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं और इसे व्यक्तिगत आजादी से जोड़कर देख रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 26, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:31 AM IST
साइक्लिंग के लिए पहनी टाइट पैंट, वायरल हो गई तस्वीर... गवर्नर को गंवानी पड़ी अपनी कुर्सी
Image Credit: Image credit: X/@Renniealba

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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