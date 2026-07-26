/साइक्लिंग के लिए पहनी टाइट पैंट, वायरल हो गई तस्वीर... गवर्नर को गंवानी पड़ी अपनी कुर्सी

तुर्किये से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. यहां एक गवर्नर को कथित तौर पर उनके पहनावे को लेकर विवाद का सामना करना पड़ा और आखिरकार उनकी कुर्सी चली गई. मामला अर्दाहान प्रांत के गवर्नर मेहमेत फातिह सिसकली से जुड़ा है. मेहमेत फातिह सिसकली फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे. उन्हें खुद भी साइकिलिंग का काफी शौक है. वह अक्सर लोगों को स्वस्थ रहने और खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे.
इसी सिलसिले में अर्दाहान में आयोजित एक साइकिलिंग कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वही ड्रेस पहनी, जो आमतौर पर प्रोफेशनल साइकिल राइडर्स पहनते हैं. उन्होंने टाइट साइकिलिंग शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स जर्सी पहनी थी. कार्यक्रम के बाद उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुईं और देखते ही देखते वायरल हो गईं.
तस्वीरों के वायरल होते ही कुछ लोगों ने गवर्नर के पहनावे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. आलोचना करने वालों का कहना था कि एक सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह की ड्रेस पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पद की गरिमा प्रभावित हो सकती है. कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि गवर्नर जैसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को अपने कपड़ों को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि पारंपरिक सोच वाले इलाके में इस तरह का पहनावा लोगों को पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे अनुशासन और प्रशासनिक पद की मर्यादा से जोड़ दिया. वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई अधिकारी खेल या अन्य गतिविधि में हिस्सा ले रहा है तो उसके स्पोर्ट्स कपड़े पहनने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए.
Why? Let me guess.
The same government that won’t allow LGBTQ+ cruise ships into its ports is now claiming a governor’s cycling kit wasn’t “dignified” enough. Give me a break.
Turkey said he should dress with more “dignity.” That’s rich.
Let’s stop pretending this is about… pic.twitter.com/SiVmBnbiYZ
— Rennie Alba (@Renniealba) July 25, 2026
विवाद बढ़ने के बाद मेहमेत फातिह सिसकली को गवर्नर पद से हटा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के आदेश के बाद लिया गया. हालांकि, सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया गया कि उन्हें हटाने की असली वजह क्या थी. लेकिन स्थानीय मीडिया और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वायरल तस्वीरों के बाद पैदा हुआ विवाद इस फैसले की बड़ी वजह हो सकता है. इस पूरे मामले ने तुर्किये में यह चर्चा शुरू कर दी कि क्या किसी सरकारी अधिकारी के निजी पहनावे को उसके पद से जोड़ना सही है या नहीं.
पद जाने के बाद मेहमेत फातिह सिसकली ने अपनी सफाई भी दी. उनका कहना था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. उन्होंने सिर्फ साइकिलिंग के दौरान खिलाड़ियों वाली सामान्य ड्रेस पहनी थी. उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से साइकिलिंग के अलावा कई अन्य खेलों से जुड़े रहे हैं. उनका मकसद केवल लोगों को फिटनेस और खेलों के लिए प्रेरित करना था. उनका कहना था कि दुनिया भर में साइकिलिंग करने वाले लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं. ऐसे में इसे विवाद का मुद्दा बनाना सही नहीं है.
जहां कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, वहीं बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में भी सामने आए. उनके समर्थन में ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. समर्थकों का कहना है कि मेहमेत फातिह सिसकली ने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को खेलों से जोड़ने का काम किया. उन्होंने इलाके में साइकिलिंग और फिटनेस को बढ़ावा दिया. कई लोगों ने कहा कि किसी अधिकारी का मूल्यांकन उसके काम और ईमानदारी से होना चाहिए, न कि उसके कपड़ों से. उनके समर्थकों का मानना है कि खेल के दौरान पहनी गई ड्रेस को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई करना उचित नहीं है.
गवर्नर के अर्दाहान छोड़ने के दौरान एक भावुक नजारा देखने को मिला. कई स्थानीय साइकिल चालकों ने उनके वाहन के साथ साइकिल चलाकर उन्हें विदाई दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. लोगों ने इसे उनके प्रति स्थानीय लोगों के सम्मान के रूप में देखा. मेहमेत फातिह सिसकली ने विदाई के दौरान कहा कि उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया और लोगों का भरोसा जीता.
यह पूरा मामला अब सिर्फ तुर्किये तक सीमित नहीं रहा है. दुनियाभर में लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को अपनी छवि और पहनावे का ध्यान रखना चाहिए. वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक सोच से जोड़ रहे हैं. उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की क्षमता और काम को उसके कपड़ों से नहीं आंका जाना चाहिए. फिलहाल यह मामला एक बड़ी बहस को जन्म दे चुका है कि बदलते समय में सरकारी अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड कितना जरूरी है और व्यक्तिगत पसंद की सीमा कहां तक होनी चाहिए.
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