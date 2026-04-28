दुबई जैसी रईसी और उत्तर कोरिया जैसा कंट्रोल! सफेद संगमरमर का वो देश जहां छिपा है 'नर्क का द्वार', जानें क्या है सच

Turkmenistan Viral Facts: दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी है, जो अपनी बेहिसाब दौलत, संगमरमर की इमारतों और अजीबो-गरीब कानूनों के लिए जाना जाता है. हम बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) की. इस देश को दुनिया का सबसे 'रहस्यमयी' देश माना जाता है, क्योंकि यहां की चमक-धमक तो दुबई को मात देती है, लेकिन यहां का सरकारी नियंत्रण उत्तर कोरिया की याद दिला देता है. इस देश की राजधानी आश्गाबात को 'सफेद संगमरमर का शहर' कहा जाता है. यहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. लेकिन इसी देश के रेगिस्तान में 50 सालों से 'गेट्स ऑफ हेल' भी जल रहा है.

इस देश की खूबसूरती के पीछे नियंत्रण की एक ऐसी दीवार है, जिसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं है. इसे 'दुनिया का सबसे अलग-थलग देश' भी कहा जाता है. यहां के नियम इतने सख्त हैं कि इसे अक्सर 'मध्य एशिया का उत्तर कोरिया' कहा जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने हाल में इस देश के उन पहलुओं को उजागर किया है, जिन्हें सुनकर आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे. आइए इस देश के बारे में यहां समझने की कोशिश करते हैं.

रेगिस्तान के बीच जलता 'गेट्स ऑफ हेल'

तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में एक विशाल गड्ढा है, जिसे दुनिया 'गेट्स ऑफ हेल' के नाम से जानती है. असल में यह एक गैस क्रेटर है, जो पिछले 50 साल से लगातार जल रहा है. बताया जाता है कि 1970 के दशक में सोवियत वैज्ञानिक यहां गैस की खोज कर रहे थे. उसी दौरान जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया. इससे जहरीली गैस निकलने लगी, जिसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने आग लगा दी. उन्हें लगा था कि यह कुछ दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन यह आग आज तक जल रही है.

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रात में दिखता है डरावना नजारा

यह गड्ढा करीब 60-70 मीटर चौड़ा और लगभग 30 मीटर गहरा है. इसके अंदर सैकड़ों जगहों से आग की लपटें निकलती रहती हैं. खास बात यह है कि रात के समय यह जगह और भी ज्यादा डरावनी और आकर्षक लगती है. दूर-दूर तक अंधेरे में जलती आग ऐसा दृश्य बनाती है, जैसे सच में किसी नरक का दरवाजा खुल गया हो.

पर्यटकों के लिए बना बड़ा आकर्षण

आज यह जगह तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है. दुनिया भर से लोग इस रहस्यमयी गड्ढे को देखने आते हैं. कई लोग यहां रात में कैंपिंग भी करते हैं, जिससे इस आग के अद्भुत नजारे को करीब से देख सकें. सभी के मन में इसको लेकर एक ही सवाल रहता है कि इसकी आग क्यों नहीं बुझ रही है. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस गड्ढे के नीचे प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है, जो लगातार जलता रहता है. जब तक यह गैस खत्म नहीं होगी, तब तक यह आग जलती रहेगी. यही वजह है कि दशकों बाद भी यह गड्ढा आज तक धधक रहा है.

पर्यावरण के लिए चिंता भी

यह जगह देखने में आकर्षक है, लेकिन वैज्ञानिक इसे पर्यावरण के लिए खतरा भी मानते हैं. यहां से लगातार मीथेन गैस निकलती है, जो ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ा सकती है. इसी वजह से तुर्कमेनिस्तान सरकार ने इसे बुझाने पर भी विचार किया है, लेकिन यह काम आसान नहीं है.

लग्जरी और सख्ती का अजीब मेल

तुर्कमेनिस्तान सिर्फ इस गड्ढे के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी राजधानी अश्गाबात की वजह से भी चर्चा में रहता है. यहां की इमारतें सफेद संगमरमर से बनी हैं और शहर बेहद साफ-सुथरा दिखता है. लेकिन दूसरी तरफ, यह देश अपने सख्त नियमों के लिए भी जाना जाता है. यहां मीडिया और लोगों की आजादी पर काफी नियंत्रण बताया जाता है. जिससे लोग इसे एक तरफ दुबई और सिंगापुर जैसी चमक बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जैसी सख्ती से तुलना करते हैं. लोगों का कहना है कि यहां दोनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?

हाल के दिनों में इस जगह के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इसे 'धरती का सबसे रहस्यमयी गड्ढा' बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह जगह किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती है, जबकि कुछ लोग इसे डरावना लेकिन खूबसूरत बता रहे हैं. लेकिन पर्यटकों के लिए यह जगह आज भी किसी अजूबे से कम नहीं है.

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