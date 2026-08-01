'2 करोड़ के पैकेज पर मार दी लात!' भारी-भरकम ऑफर ठुकराकर बोला बंदा- बहुत कमाया, अब शांति से जीना है भाई!

Young Man Turns Down Job Offer with 2 Crore Package: जिंदगी में अच्छा करियर बनाना हर किसी इंसान की चाहत होती है. उसकी कामयाबी आजकल इस बात से मापी जाती है कि उसे कितना सैलरी पैकेज मिलता है. ज्यादा पैकेज पाने के लिए लोग दिन का चैन और रात की नींद बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटते. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति शांति से जीने की चाहत के साथ 2 करोड़ रुपये के जॉब ऑफर को लात मार दे. ऐसा सोचने से ही हर किसी को पसीना आ जाएगा. लेकिन यह सच है.
एक भारतीय टेक प्रोफेशनल भारत में 2 करोड़ रुपये के सालाना पैकेज को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया, क्योंकि वह अमेरिका में लगभग 1.60 लाख डॉलर (करीब 1.35-1.40 करोड़ रुपये) की नौकरी करना चाहता है. इसकी वजह पैसा नहीं, बल्कि वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना यानी काम के बाद की शांति हासिल करना है.
यह दिलचस्प खुलासा दुबई में रहने वाले डेवलपर सी जे तेजा साई ने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में किया है. तेजा साई ने बताया कि कम पैसों में अमेरिका में जॉब करने का यह फैसला उनके एक दोस्त ने लिया है. तेजा के मुताबिक, जब उनके दोस्त ने यह फैसला सुनाया तो पहले तो वे भी चौंक गए. उन्होंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई! अमेरिका में तो रहने-खाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है. लेकिन दोस्त का जवाब इतना सीधा और करारा था कि पैसों की बहस ही खत्म हो गई!
तेजा साई ने पोस्ट में आगे लिखा, 'दोस्त ने कहा कि अमेरिका में शाम 5 बजते ही मैं लैपटॉप बंद करके अपनी जिंदगी जी सकता हूं. भारत में तो 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहने की उम्मीद की जाती है!'
तेजा के अनुसार, 'कमाल की बात यह रही कि वह दोस्त अमेरिका में वीज़ा की अनिश्चितता और 'कब नौकरी चली जाए' वाली टेंशन को झेलने को भी तैयार था. उसे बस अपने लिए सुकून भरा समय चाहिए था.'
तेजा साई ने जॉब में मानसिक शांति पर जोर देते हुए लिखा कि जब भी हम दो देशों के जॉब ऑफर की तुलना करते हैं, तो सिर्फ सैलरी और टैक्स ही देखते हैं. लेकिन शायद हमें यह भी देखना चाहिए कि किस नौकरी में हमें अपनी निजी जिंदगी के लिए समय और सुकून मिल रहा है.
साई ने लिखा, 'कमाई सिर्फ वो नहीं है जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है. कमाई वो जिंदगी भी है जो आप काम के बाद खुलकर जीते हैं.'
उनकी इस पोस्ट पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई. इसके साथ ही यूजर्स भी दो हिस्सों में बंट गए. तेजा की पोस्ट का समर्थन करने वाले यूजर्स ने लिखा, 'भारत में वर्क कल्चर बहुत ज्यादा तनाव भरा है. बहुत सारे मैनेजर्स हैं, जो डेडलाइन के चक्कर में अपनी टीम की वीकेंड की छुट्टियां तक निगल जाते हैं. साल भर खून चूसने के बाद वे इंक्रीमेंट भी बस नाम का ही देते हैं. ऐसे में इंसान न पैसा कमा पाता है और न ही अपने परिवार को समय दे पाता है.'
वहीं विपरीत राय रखने वाले यूजर्स ने लिखा, 'काम के हालात अमेरिका में भी खास अच्छे नहीं है. वहां पर भी वर्कर्स के शोषण की घटनाएं जब-तब सामने आती रहती हैं. ऐसे में आप अगर यह सोचते हैं कि भारत से निकलकर यूएस या विदेशों में आपको शत-प्रतिशत मानसिक सुकून मिल ही जाएगा तो आप गलत भी हो सकते है.
खैर, इन दो परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दें तो भी यह जरूर है कि आज की पीढ़ी '24/7 नौकरी में घिसने' के बजाय अपने लिए ठीक-ठीक कमाई और मानसिक शांति चाहती है. इसके लिए अगर उसे कम पैसे में काम करना पड़े तो वह इसके लिए भी तैयार रहती है. तेजा साई की पोस्ट भी इस बात पर जोर देती हुई नजर आती है, जो युवाओं की बदलती सोच को रिफ्लेक्ट करती है.