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'2 करोड़ के पैकेज पर मार दी लात!' भारी-भरकम ऑफर ठुकराकर बोला बंदा- बहुत कमाया, अब शांति से जीना है भाई!

2 crore Package Job Offer News: लोग अच्छे जॉब ऑफर के लिए दिन-रात लगे रहते हैं. लेकिन एक युवक ने 2 करोड़ रुपये के जॉब ऑफर पैकेज पर लात मार दी. इसके बजाय बंदे ने कम पैकेज वाली नौकरी को खुशी-खुशी जॉइन किया है. युवक का कहना है कि पैसा बहुत कमा लिया, अब शांति से जीना है भाई!

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 05:10 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:23 AM IST
'2 करोड़ के पैकेज पर मार दी लात!' भारी-भरकम ऑफर ठुकराकर बोला बंदा- बहुत कमाया, अब शांति से जीना है भाई!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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