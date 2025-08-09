Video: धीरे-धीरे आगे बढ़ा कछुआ और लपक कर निगल लिया सांप, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान!
Advertisement
trendingNow12873446
Hindi Newsजरा हटके

Video: धीरे-धीरे आगे बढ़ा कछुआ और लपक कर निगल लिया सांप, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान!

Turtle Eat Snake Video Viral: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह सकती है. आइए कछुआ और सांप का वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: धीरे-धीरे आगे बढ़ा कछुआ और लपक कर निगल लिया सांप, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान!

Turtle Eat Snake Video Viral: सोशल मीडिया पर जीव-जंतु और जानवरों का वीडियो वायरल होता रहता है. कुछ वीडियो ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिसे देखकर विश्वास नहीं होता कि आखिर ये सच है या नहीं. अक्सर सांप को काटते या दूसरे जीव का शिकार करते हुए आपने देखा होगा और इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होता रहता है. एक ऐसा वीडियो देखा गया है जिसे देखने के बाद आप यकीन न करें लेकिन सच है कि कछुआ भी सांप का शिकार करता है.

कछुए ने किया सांप का शिकार

वायरल वीडियो में एक काले रंग का सांप दिखाई दे रहा है. एक नदी में ईंट के पास सांप है और पीछे की तरफ से छुपके से कछुआ जाता है. वीडियो में देख सकते हैं कि धीरे-धीरे कछुआ आगे बढ़ते हुए आता है और अचानक सांप पर टूट पड़ता है. इतनी चालाकी और तेजी के साथ सांप पर कछुआ वार करता है कि एक सेकंड में सांप को कछुआ खा जाता है.

हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर कछुआ और सांप का वीडियो पोस्ट किया गया है. @NatureisAmazing अकाउंट से वीडियो को पोस्ट किया गया है जिसमें कैप्शन लिखा- ‘मुझे नहीं पता था कि कछुआ सांप खाता है’ वीडियो में एक आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें एक शख्स अंग्रेजी में बोल रहा- हां, सांप को मार डालो. इसके बाद धीरे-धीरे सांप की ओर बढ़ता कछुआ, सांप को एक सेकंड में खा जाता है.

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा ‘अब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कछुआ एक सेकंड में सांप को निगल सकता है.’ वहीं, कई यूजर्स ऐसी क्लिप को साझा किया जिसमें कछुआ दिखा कि वो भी स्लो नहीं है बल्कि एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है.

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;