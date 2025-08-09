Video: धीरे-धीरे आगे बढ़ा कछुआ और लपक कर निगल लिया सांप, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान!

Turtle Eat Snake Video Viral: सोशल मीडिया पर जीव-जंतु और जानवरों का वीडियो वायरल होता रहता है. कुछ वीडियो ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिसे देखकर विश्वास नहीं होता कि आखिर ये सच है या नहीं. अक्सर सांप को काटते या दूसरे जीव का शिकार करते हुए आपने देखा होगा और इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होता रहता है. एक ऐसा वीडियो देखा गया है जिसे देखने के बाद आप यकीन न करें लेकिन सच है कि कछुआ भी सांप का शिकार करता है.

कछुए ने किया सांप का शिकार

वायरल वीडियो में एक काले रंग का सांप दिखाई दे रहा है. एक नदी में ईंट के पास सांप है और पीछे की तरफ से छुपके से कछुआ जाता है. वीडियो में देख सकते हैं कि धीरे-धीरे कछुआ आगे बढ़ते हुए आता है और अचानक सांप पर टूट पड़ता है. इतनी चालाकी और तेजी के साथ सांप पर कछुआ वार करता है कि एक सेकंड में सांप को कछुआ खा जाता है.

हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर कछुआ और सांप का वीडियो पोस्ट किया गया है. @NatureisAmazing अकाउंट से वीडियो को पोस्ट किया गया है जिसमें कैप्शन लिखा- ‘मुझे नहीं पता था कि कछुआ सांप खाता है’ वीडियो में एक आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें एक शख्स अंग्रेजी में बोल रहा- हां, सांप को मार डालो. इसके बाद धीरे-धीरे सांप की ओर बढ़ता कछुआ, सांप को एक सेकंड में खा जाता है.

I had no idea turtles eat snakes pic.twitter.com/95SScig6mO — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) May 1, 2025

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा ‘अब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कछुआ एक सेकंड में सांप को निगल सकता है.’ वहीं, कई यूजर्स ऐसी क्लिप को साझा किया जिसमें कछुआ दिखा कि वो भी स्लो नहीं है बल्कि एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है.