कछुए को 'हल्के' में ले रहा था शरारती कुत्ता, फिर सिखाया ऐसा सबक कि चीख पड़ा बेचारा डोगी

Turtle vs Dog: कुत्तों को दुनिया के सबसे शरारती जानवरों में गिना जाता है. मौका मिले तो वे किसी को भी छेड़ने से पीछे नहीं हटते. लेकिन कई बार यही शरारत उन पर भारी भी पड़ जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. इस वीडियो में एक कुत्ता एक कछुए को परेशान करता दिखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात पलट जाते हैं. आमतौर पर शांत और मासूम समझे जाने वाले कछुए ने जिस तरह पलटकर हमला किया, उसने कुत्ते के साथ-साथ वीडियो देखने वालों को भी चौंका दिया.

कछुए ने कुत्ते के साथ किया ऐसा कारनामा कि...

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता जमीन पर बैठे कछुए को खिलौना समझकर उसके साथ शरारत करने लगता है. कभी वह कछुए के मुंह को चाटता है, तो कभी दांत लगाने की कोशिश करता है. कुत्ते के हाव-भाव से साफ लगता है कि वह कछुए को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा. शुरुआत में कछुआ बिल्कुल शांत रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता. यही वजह है कि कुत्ता और ज्यादा नजदीक जाकर उसे परेशान करने लगता है. लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती और अगले ही पल पूरा नजारा बदल जाता है.

जैसे ही कुत्ता कछुए के मुंह के बेहद करीब जाता है, अचानक कछुआ आक्रामक हो जाता है. वह झट से अपना मुंह खोलकर कुत्ते की जीभ पकड़ लेता है. इसके बाद कुत्ते की हालत खराब हो जाती है. दर्द के मारे वह बुरी तरह छटपटाने लगता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है. कछुए की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कुत्ता चाहकर भी अपनी जीभ छुड़ा नहीं पाता. कुछ सेकंड का यह नजारा इतना डरावना है कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता. यह वीडियो दिखाता है कि कछुए सिर्फ मासूम ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर खतरनाक भी हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस हैरान कर देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर @pki42 नाम की आईडी से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है, “कछुए ने सिखाया कुत्ते को सबक, आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा.” करीब 15 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 1.17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सैकड़ों यूजर्स ने इसे लाइक किया और मजेदार कमेंट्स भी किए. किसी ने लिखा, “डॉगेश भाई सही से फंस गए,” तो किसी ने कहा, “इस वीडियो से सीख मिलती है कि हर चीज को छेड़ना सही नहीं होता.”