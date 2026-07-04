/1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था यह गांव! भारतीय सेना ने जीता; अब घूमने वालों की लगती है भीड़

Turtuk Village Story: पहाड़ों के बीच बसे कुछ गांव सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि अपने इतिहास की वजह से भी खास बन जाते हैं. लद्दाख का तुरतुक ऐसा ही एक गांव है. यहां पहुंचने वाला हर इंसान इसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह गांव कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है.
आज तुरतुक भारत के सबसे खूबसूरत और सबसे अनोखे बॉर्डर गांवों में गिना जाता है. लेकिन इसकी कहानी सिर्फ बदलती सीमाओं की नहीं, बल्कि उन परिवारों की भी है, जिनकी जिंदगी सरहद खिंचने के बाद हमेशा के लिए बदल गई.
तुरतुक गांव लद्दाख के नुब्रा वैली क्षेत्र में श्योक नदी के किनारे बसा हुआ है. 1971 के युद्ध से पहले यह बाल्टिस्तान क्षेत्र का हिस्सा था, जो उस समय पाकिस्तान के नियंत्रण में था. भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और तब से यह भारत का हिस्सा है. इस बदलाव ने यहां रहने वाले लोगों की नागरिकता तो बदल दी, लेकिन उनके कई रिश्ते सरहद के दूसरी तरफ ही रह गए. आज भी यहां ऐसे कई परिवार हैं, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान के बाल्टिस्तान इलाके में रहते हैं. कई लोग दशकों से अपने परिजनों से मिल भी नहीं पाए हैं.
तुरतुक का इतिहास काफी पुराना माना जाता है. कहा जाता है कि बाल्टिस्तान क्षेत्र में करीब 800 ईस्वी से लेकर 16वीं सदी तक यागबू वंश के शासकों का राज रहा. ये शासक मध्य एशिया के तुर्किस्तान इलाके से यहां आए थे. उनके शासनकाल में कला, साहित्य और स्थानीय संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला. गांव में आज भी कई पुरानी इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें अब संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखा गया है. यहां आने वाले पर्यटक इन ऐतिहासिक इमारतों के जरिए उस दौर की झलक देख सकते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि पुराने राजघराने के वंशज आज भी इस गांव को अपनी पुश्तैनी जमीन मानते हैं.
अगर प्राकृतिक सुंदरता की बात करें, तो तुरतुक किसी फिल्म के सेट से कम नहीं लगता. चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़, बीच से बहती श्योक नदी, छोटे-छोटे पत्थर के घर, हरियाली और खुबानी के बाग इस गांव को बेहद खास बना देते हैं. श्योक नदी को पुराने समय में 'डेथ रिवर' भी कहा जाता था, क्योंकि इसका बहाव काफी तेज रहता था. आज यही नदी गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाती है. गर्मी के मौसम में यहां खुबानी के पेड़ों पर फल लद जाते हैं और पूरा गांव रंग-बिरंगा दिखाई देता है.
बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय में तुरतुक मशहूर सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करता था. इसी रास्ते से भारत, चीन, फारस और रोम तक व्यापार होता था. अलग-अलग देशों के व्यापारी यहां से गुजरते थे. इसी वजह से इस गांव की संस्कृति में कई सभ्यताओं की झलक देखने को मिलती है. यहां रहने वाले लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं. हालांकि, नई पीढ़ी हिंदी और अंग्रेजी भी समझने लगी है.
लद्दाख को आमतौर पर बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन तुरतुक इससे थोड़ा अलग है. यहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी है. हालांकि, उनकी जीवनशैली में तिब्बती और लद्दाखी संस्कृति का गहरा असर साफ दिखाई देता है. स्थानीय खानपान, पहनावा और रीति-रिवाज इस गांव को बाकी लद्दाख से अलग पहचान देते हैं. यही सांस्कृतिक विविधता पर्यटकों को यहां बार-बार आने के लिए आकर्षित करती है.
1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय सेना यहां पहुंची, तो शुरुआत में गांव के लोग काफी डरे हुए थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे उनका भविष्य क्या होगा? उसी समय भारतीय सेना के कर्नल चेवांग रिनचेन (अक्सर स्थानीय लोग उन्हें रिनचेन साहब के नाम से याद करते हैं) गांव पहुंचे. वह इस पूरे इलाके को अच्छी तरह जानते थे. उन्होंने गांव वालों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत के साथ उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा. धीरे-धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और उन्होंने भारतीय सेना का स्वागत किया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, गांव वालों ने सेना को ताजा खुबानी खिलाई और खुशी का इजहार किया.
तुरतुक की सबसे भावुक कहानी यहां के परिवारों की है. युद्ध और बदलती सीमाओं के बाद कई परिवार हमेशा के लिए दो देशों में बंट गए. किसी का भाई पाकिस्तान में रह गया, तो किसी की बहन. कई बुजुर्ग अपने रिश्तेदारों को दोबारा कभी नहीं देख सके. मोबाइल और इंटरनेट आने से पहले यहां के लोग अपने रिश्तेदारों तक वीडियो संदेश पेन ड्राइव या दूसरे लोगों के जरिए भेजते थे. आज भी सीमा के दोनों ओर बसे परिवार एक-दूसरे को याद करते हैं.
तुरतुक लंबे समय तक संवेदनशील सीमा क्षेत्र माना जाता था. इसी वजह से यहां आम पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं थी. कई वर्षों तक यह गांव बाहरी दुनिया से लगभग कटा रहा. बाद में सरकार ने यहां पर्यटन की अनुमति दी. इसके बाद धीरे-धीरे यह गांव लद्दाख घूमने वालों की पसंदीदा जगह बन गया. आज भारतीय पर्यटक आसानी से परमिट लेकर यहां घूमने पहुंच सकते हैं.
हालांकि, पर्यटन बढ़ा है, लेकिन गांव आज भी पूरी तरह आधुनिक नहीं हुआ है. यहां करीब 300 घर हैं. अधिकांश लोग खेती, बागवानी और छोटे कारोबार से अपनी आजीविका चलाते हैं. सड़कें कई जगह संकरी हैं और बिजली की सुविधा भी सीमित समय के लिए मिलती है. लेकिन शायद यही सादगी इस गांव की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है. यहां आने वाले लोग शहरों की भीड़ और शोर से दूर कुछ दिन प्रकृति के बीच बिताने का अनुभव लेकर लौटते हैं.
तुरतुक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. यह उन दुर्लभ जगहों में शामिल है, जहां इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और इंसानी भावनाएं एक साथ दिखाई देती हैं. यह गांव याद दिलाता है कि सरहदें नक्शे बदल सकती हैं, लेकिन लोगों की यादें, रिश्ते और अपनी मिट्टी से जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता. शायद यही वजह है कि जो भी एक बार तुरतुक पहुंचता है, वह इसकी खूबसूरती के साथ-साथ इसकी कहानी भी हमेशा अपने दिल में लेकर लौटता है.