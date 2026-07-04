/1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था यह गांव! भारतीय सेना ने जीता; अब घूमने वालों की लगती है भीड़

1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय सेना यहां पहुंची, तो शुरुआत में गांव के लोग काफी डरे हुए थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे उनका भविष्य क्या होगा? उसी समय भारतीय सेना के कर्नल चेवांग रिनचेन (अक्सर स्थानीय लोग उन्हें रिनचेन साहब के नाम से याद करते हैं) गांव पहुंचे. वह इस पूरे इलाके को अच्छी तरह जानते थे. उन्होंने गांव वालों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत के साथ उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा. धीरे-धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और उन्होंने भारतीय सेना का स्वागत किया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, गांव वालों ने सेना को ताजा खुबानी खिलाई और खुशी का इजहार किया.