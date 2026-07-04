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1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था यह गांव! भारतीय सेना ने जीता; अब घूमने वालों की लगती है भीड़

लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा तुरतुक गांव सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे इतिहास के लिए भी जाना जाता है. कभी यह गांव पाकिस्तान के कब्जे वाले बाल्टिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद यह भारत में शामिल हो गया. आज यह गांव अपनी संस्कृति, खुबानी के बागों और शांत माहौल की वजह से देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:09 AM IST
1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था यह गांव! भारतीय सेना ने जीता; अब घूमने वालों की लगती है भीड़
Image Credit: Image credit: instagram/@lehladakh.inSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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