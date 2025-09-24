अधूरी हसरत...TV शोरूम के बाहर बैठकर कार्टून देखते बच्चों का वीडियो वायरल, पसीज जाएगा दिल

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो गरीबी और बेबसी को दिखाते हैं. कहते ना कि गरीबी उम्र नहीं देखती है. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं. जिनका बचपन गरीबी छीन लेती है और उन्हें वक्त से पहले बड़ा करके कमाना सिखा देती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. जिसे देखकर आपको भी इन बच्चों पर तरस आ जाएगा.

सीढी पर बैठकर क्या देख रहे बच्चे?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीवी शोरूम के बाहर दो बच्चे सीढ़ियों पर बैठकर टीवी देख रहे हैं. शोरूम के अंदर लगे टीवी पर 'मोटू पतलू' कार्टून चल रहा है और बच्चों को 'मोटू पतलू' कार्टून देखना है. ऐसे में वो गरीब बच्चे शोरूम की सीढ़ियों पर ही बैठ जाते हैं और शोरूम के कांच से ही टीवी देखने लगते हैं. जाहिर सी बात है. इतनी दूर से बच्चों को कार्टून की आवाज तो नहीं आ रही होगी, लेकिन बच्चे टीवी चलता देखकर ही खुश हैं और सीढ़ियों पर बैठकर ही अपना फेवरेट कार्टून देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बच्ची को गोद में लेकर करोड़ों की लग्जरी कार के साथ गरीब पिता ले रहा था सेल्फी, मालिक बोला- गाड़ी में बैठो; दिल जीत लेगा ये वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @hr___rahul_007 नाम के पैज से डाला गया है और अभी तक इस वीडियो पर 22 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, 1 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई खूबसूरत कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "गरीबों की हमेशा मदद करो और अपने आप से किसी इंसान को छोटा नहीं समझना." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये दिन हमने भी देखें हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "एक टाइम था हम भी ऐसे ही थे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.