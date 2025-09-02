वो 12 सीक्रेट, जब कंपनी करने वाली हो छंटनी.. तुरंत समझ ले! शादी के तुरंत बाद छंटनी झेल चुकी महिला ने किया खुलासा

Trending Photos
Qualcomm Layoff: कॉर्पोरेट दुनिया में नौकरी खोना आजकल आम बात हो चुकी है. लेकिन जब यह झटका अचानक मिले, तो इंसान की जिंदगी ही हिल जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी Qualcomm में काम करने वाली रोशनी चेल्लानी के साथ. शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. उन्होंने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया और उन 12 संकेतों के बारे में बताया, जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता है कि उसकी नौकरी खतरे में है.
यह भी पढ़ें: भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश
रोशनी के साथ क्या हुआ?
रोशनी चेल्लानी Senior RF Validation Engineer के पद पर काम कर रही थीं. 2023 में जब जॉब मार्केट बेहद खराब था, तभी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. उन्होंने कहा कि नौकरी खोना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा कठिन था उस उलझन को समझना कि यह सब क्यों हुआ. रोशनी का मानना है कि कंपनियों के लिए कर्मचारी की वफादारी मायने नहीं रखती, जब वे लोगों को निकालने का मन बना लेती हैं.
कौन-कौन से संकेत बताते हैं नौकरी खतरे में है?
रोशनी ने अपने अनुभव से 12 संकेत बताए, जिनसे समझा जा सकता है कि कंपनी जल्द ही किसी को निकाल सकती है:
सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?
रोशनी का यह पोस्ट वायरल हो गया. कई लोगों ने उनसे सहानुभूति जताई और अपने अनुभव साझा किए. किसी ने लिखा कि उनके साथ भी दो महीने पहले ऐसा हुआ और अब वे नई नौकरी की तलाश में हैं. एक और महिला ने बताया कि ट्विन प्रेग्नेंसी के बाद उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया था. कई लोगों ने कहा कि यह बेहद ज़रूरी जानकारी है क्योंकि कंपनियां रातों-रात बदल सकती हैं, लेकिन आपके स्किल्स और मेहनत हमेशा आपके साथ रहते हैं.
यह भी पढ़ें: दुनिया का पहली कैट सिटी, जहां बिल्लियों के लिए बनी मेट्रो! मॉल-फास्ट फूड की भी दुकान, AI नहीं सबकुछ है असली
कॉर्पोरेट दुनिया की सच्चाई क्या है?
यह कहानी हमें बताती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉयल्टी सिर्फ एक मिथक है. आजकल कंपनियां प्रॉफिट और लॉस के आधार पर तुरंत फैसले ले लेती हैं. इसलिए हर प्रोफेशनल को सतर्क रहना चाहिए और इन संकेतों को समय रहते पहचानना चाहिए.