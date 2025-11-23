दो दिमाग, दो दिल, एक शरीर... कैसे जीती हैं जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी? Boyfriend तो है लेकिन

Twin Sister Boyfriend: जन्म से एक-दूसरे से जुड़ी हुई जुड़वां बहनों ने अपनी जिंदगी के राज खोले हैं और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनमें से एक का बॉयफ्रेंड भी है. 21 साल की कारमेन और लुपिता एंड्रेड ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'आस्क मी एनीथिंग' (Ask Me Anything) पर अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर कीं. इस दौरान लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और अब वो कैसी जिंदगी जी रही हैं.

कैसे हैं वो एक-दूसरे से जुड़ी हुई?

एक साथ जुड़े होने के बारे में उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसे जुड़वां बच्चे स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जीते हैं, जबकि उनके साथ ऐसा नहीं है. कारमेन और लुपिता ने यह भी साफ किया कि वे धड़ से जुड़ी हुई हैं और उनकी पेल्विस एक है. उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि उनके पास दो अलग-अलग दिल और दो अलग दिमाग हैं, जो एक-दूसरे से मैच नहीं करते. हालांकि, उनके शरीर के कई हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें उनका पाचन तंत्र और प्रजनन प्रणाली भी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दुबई में शाम की भीड़, न हॉर्न न जल्दबाजी... भारतीय शख्स का वायरल वीडियो, आखिर क्या है इस 'ट्रैफिक जादू' का राज?

क्या दोनों को सब कुछ एक जैसा महसूस होता है?

कारमेन और लुपिता में से एक ने बॉयफ्रेंड होने की बात बताई. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि उनके शरीर में संवेदनाएं अलग-अलग हैं और वे हर चीज को एक जैसा महसूस नहीं करती हैं. इसके बाद वे अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में बताने लगीं. लुपिता ने कहा कि वह एसेक्सुअल और एरोमैटिक हैं यानी उन्हें रोमांस और सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है.

कारमेन ने कैसे ढूंढा अपना बॉयफ्रेंड?

कारमेन ने खुलासा किया कि उनका करीब डेढ़ साल से बॉयफ्रेंड है. उन्होंने यह भी बताया कि वे दोनों 'हिंज' नाम की डेटिंग ऐप पर मिले थे. उसने कहा कि अपनी डेटिंग प्रोफाइल पर यह बताना सचमुच अजीब था कि वो एक साथ जुड़ी हुई जुड़वां हैं. कारमेन ने कहा, "जाहिर तौर पर, मैंने हर चीज के बारे में लुपिता को सब कुछ साफ-साफ बता दिया था. यह हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी, जिसे हम सीख रहे थे. हम इस बारे में बात करते थे कि कौन सी सीमाएं ठीक हैं और कौन सी नहीं."

यह भी पढ़ें: Find My Phone फेल, iCloud पासवर्ड भूला... फिर भी घर तक कैसे पहुंचा पत्नी का iPhone?

क्या यह कपल शादी करेगा?

कारमेन ने बताया कि वह और उसका बॉयफ्रेंड लुपिता की स्थिति की वजह से शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं. उसने कहा, "हम उस तरह से इंटिमेट नहीं होते हैं और लुपिता को इससे कोई दिक्कत नहीं है." उनसे पूछा गया कि क्या उनकी शादी हो सकती है और इसकी कितनी संभावना है. कारमेन ने कहा कि अभी शादी उनके दिमाग में नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ 21 साल की हैं. उन्होंने कहा, "मैं अभी जिसे भी डेट कर रही हूं या भविष्य में जिसे भी डेट करूंगी, मैं असल शादी की बजाय जीवनसाथी बनना ज्यादा पसंद करूंगी."