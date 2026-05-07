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Hindi Newsजरा हटकेएक ही कोख से जन्मे दो बच्चे, लेकिन पिता हैं अलग-अलग! जानें ये कैसे हुआ ये संभव

एक ही कोख से जन्मे दो बच्चे, लेकिन पिता हैं अलग-अलग! जानें ये कैसे हुआ ये संभव

ब्रिटेन की जुड़वां बहनों मिचेल और लाविनिया ओसबोर्न ने 49 साल बाद DNA टेस्ट के जरिए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. मेडिकल साइंस की दुर्लभ स्थिति 'हेट्रोपैटर्नल सुपरफोकंडेशन' के कारण इन जुड़वां बहनों के जैविक पिता अलग-अलग निकले हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 07, 2026, 06:21 AM IST
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एक ही कोख से जन्मे दो बच्चे, लेकिन पिता हैं अलग-अलग! जानें ये कैसे हुआ ये संभव

Twins Different Fathers: ब्रिटेन के नॉटिंघम में रहने वाली दो जुड़वां बहनों की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है. मिशेल और लाविनिया ओसबोर्न, जो 1976 में महज कुछ मिनटों के अंतराल पर पैदा हुई थीं, उन्हें हाल ही में पता चला कि वे सगी जुड़वां बहनें नहीं हैं. दशकों तक एक ही पिता की संतान मानकर बड़ी हुई इन बहनों का सच एक घर पर किए गए DNA टेस्ट ने पूरी तरह बदल दिया.

एक ही कोख से दो पिता की संतान

मिशेल और लाविनिया का जन्म 1976 में नॉटिंघम में हुआ था. वे 49 साल तक खुद को सगी जुड़वां बहनें मानती रहीं और एक कठिन बचपन में एक-दूसरे का सहारा बनी रहीं. लेकिन जब उन्होंने DNA टेस्ट कराया, तो परिणाम चौंकाने वाले थे. रिपोर्ट के अनुसार, वे बायोलॉजिकली केवल 'हाफ-सिस्टर्स' (सौतेली बहनें) हैं.

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क्या है हेट्रोपैटर्नल सुपरफोकंडेशन?

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक अत्यंत दुर्लभ मेडिकल स्थिति है जिसे 'हेट्रोपैटर्नल सुपरफोकंडेशन' कहा जाता है. यह तब होता है जब एक ही मासिक चक्र के दौरान महिला के शरीर से दो अंडे निकलते हैं और वे दो अलग-अलग पुरुषों के शुक्राणुओं द्वारा फर्टिलाइज हो जाते हैं. इसी दुर्लभ संयोग के कारण जुड़वां होने के बावजूद उनके पिता अलग-अलग हो गए.

सच्चाई की तलाश और पिता से मुलाकात

मिशेल को हमेशा से शक था क्योंकि उनकी शक्ल उस आदमी से नहीं मिलती थी जिसे उनकी मां ने पिता बताया था. DNA टेस्ट के बाद मिशेल ने अपने जैविक पिता 'एलेक्स' को ढूंढ निकाला और उनसे मुलाकात की. हालांकि, जब लाविनिया ने टेस्ट कराया, तो पता चला कि एलेक्स उनके पिता नहीं हैं. इसके बाद मिशेल ने लाविनिया के असली पिता 'आर्थर' को खोजने में मदद की.

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लाविनिया अब अपने जैविक पिता आर्थर से नियमित रूप से मिलती हैं और उनके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं. उन्होंने इसे 'अपनापन' का अहसास बताया जिसे वे सालों से तलाश रही थीं. दुखद बात यह रही कि जिस दिन मिशेल को अपनी पहली DNA रिपोर्ट मिली, उसी दिन उनकी मां का निधन हो गया, जिससे अतीत के कई राज हमेशा के लिए दफन हो गए.

मिशेल का कहना है कि यह सब बहुत अजीब है लेकिन अब उनके लिए सब कुछ साफ हो चुका है. लाविनिया के पिता आर्थर ने मिशेल का भी गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें पिता तुल्य स्नेह दिया. यह घटना दिखाती है कि कभी-कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली हो सकती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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