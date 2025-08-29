Video: दो सांडों में हो रही थी जमकर लड़ाई, बीच में आ गई स्कूटी से लड़की और फिर... देखें वायरल वीडियो

Two Bull Fighting Video: कहते हैं दो लोगों की लड़ाई के बीच फंसना नहीं चाहिए लेकिन क्या किया जाए जब दो सांड की लड़ाई के बीच फंसे बिना ही हम फंस जाए? शायद ऐसे में तो बचना मुश्किल ही होता है. दो इंसानों की लड़ाई के बीच एक बार को बच भी सकते हैं लेकिन अगर जानवर की लड़ाई हो रही हो तो आपके लिए वहां से निकलना नामुमकिन हो सकता है. आइए दो सांडों की लड़ाई वीडियो देखते हैं.

दो सांड के लड़ाई का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो काले रंग के सांड आपस में लड़ते दिख रहे हैं. खतरनाक लड़ाई करते हुए सांडों को देखा जा रहा है. वीडियो को देखकर लगता है कि दोनों सांड बहुत देर से लड़ रहे होते हैं और बीच सड़क में इतनी बुरी तरह लड़ते हैं कि बेचारी लड़की ही फंस जाती है.

वीडियो में क्या दिखाया गया

वीडियो में दिखा जा रहा है कि सड़क के बीचों-बीच दो काले रंग के सांड अपनी सिंग से सिंगल लड़ते हुए लड़ाई कर रहे हैं. दोनों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को धक्का दिए चले जाते हैं. एक सांड दूसरे को पीछे की तरफ धकेलते हुए जाता है. वहां एक लड़की स्कूटी मोड़ रही होती है जिसे दोनों सांड मिलकर गिरा देते हैं. नीचे गिर जाने के बाद लड़की तेजी से स्कूटी पर फिर से बैठ जाती है.

यूजर्स की क्या-क्या प्रतिक्रिया रही?

वायरल वीडियो पर काफी कमेंट देखने को मिले. लोगों अलग-अलग तरह के कमेंट करते नजर आए. इंस्टाग्राम पर शेयर इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा दीदी तो ऐसे वापस खड़ी हुई जैसे ये रोज का मामला है. दूसरे यूजर ने लिखा कि जब वह गिर गई तो उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, यहां तक कि जानवरों में भी अधिकांश मनुष्यों की तुलना में अधिक नागरिक भावना होती है. तीसरे यूजर ने लिखा कि बहाना चाहिए था इन्हें लड़की को गिराना था.

