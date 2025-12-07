मौत के कुएं में दो कारें आपस में टकराईं और नीचे जा गिरीं, स्टंट देखते लोगों के बीच मची चीख-पुकार, देखें वीडियो

भारत में मेले सिर्फ खुशियों और मनोरंजन का जरिया नहीं होते, बल्कि यहां कई ऐसे रोमांचक खेल भी दिखते हैं जिन्हें देखकर लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं. इन्हीं में से एक है ‘मौत का कुआं’, जहां कार और बाइक सवार स्टंटमैन तेज रफ्तार में लकड़ी के गोलाकार ढांचे की दीवारों पर चक्कर लगाते हैं. दर्शक इस करतब को देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन रोमांच के इस खेल में ज़रा-सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है. हाल ही में एक मेले में ऐसा ही खौफनाक हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

मौत के कुएं में स्टंट देखने का रोमांच लोगों की सांसें रोक देता है. तेज रफ्तार कारें और बाइक जब ऊंचाई पर दीवारों पर दौड़ती हैं, तो दर्शक तालियों और शोर से माहौल भर देते हैं. लेकिन कई बार उत्साह के बीच सिर्फ एक छोटी चूक ही खतरा बन जाती है. हाल में हुए हादसे में भी ऐसा ही हुआ. मेले में चल रहे स्टंट के दौरान माहौल पूरी तरह सामान्य था, हर कोई स्टंटमैन की कला की तारीफ कर रहा था, तभी एक चूक ने रोमांच को खौफ में बदल दिया.

दो कारों की जोरदार भिड़ंत

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मौत के कुएं के अंदर दो कारें एक-दूसरे के समानांतर तेज स्पीड में दौड़ रही थीं. शुरुआत में सबकुछ कंट्रोल में दिख रहा था, लेकिन अचानक एक मोड़ पर दोनों कारें खतरनाक तरीके से करीब आ गईं. दूरी का गलत अंदाज़ा होते ही दोनों कारों में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें उछलकर सीधे नीचे जाकर गिर पड़ीं. कारों के जमीन से टकराते ही चारों ओर चीख-पुकार मच गई और पूरा कुआं अराजकता में बदल गया.

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी

हादसा होते ही दर्शक और आयोजक बुरी तरह घबरा गए. कुछ लोग मदद के लिए कुएं में कूदे, जबकि कई घबराकर बाहर की ओर भागने लगे. अफरा-तफरी का ये माहौल सोशल मीडिया तक पहुंच गया जब इंस्टाग्राम पर @jeh__rul नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया. वीडियो को लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं और कमेंट में लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है, “मौत का कुआं है तो खतरा तो रहेगा,” जबकि कुछ यूजर्स आयोजकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.