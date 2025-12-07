Advertisement
trendingNow13032163
Hindi Newsजरा हटके

मौत के कुएं में दो कारें आपस में टकराईं और नीचे जा गिरीं, स्टंट देखते लोगों के बीच मची चीख-पुकार, देखें वीडियो

Viral Video: भारत के मेले में ‘मौत का कुआं’ स्टंट देखने आए दर्शक दंग रह गए जब दो कारें आपस में टकराकर नीचे गिर गईं. हादसे का वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग आयोजकों की लापरवाही और खतरनाक खेल पर बहस कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत के कुएं में दो कारें आपस में टकराईं और नीचे जा गिरीं, स्टंट देखते लोगों के बीच मची चीख-पुकार, देखें वीडियो

भारत में मेले सिर्फ खुशियों और मनोरंजन का जरिया नहीं होते, बल्कि यहां कई ऐसे रोमांचक खेल भी दिखते हैं जिन्हें देखकर लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं. इन्हीं में से एक है ‘मौत का कुआं’, जहां कार और बाइक सवार स्टंटमैन तेज रफ्तार में लकड़ी के गोलाकार ढांचे की दीवारों पर चक्कर लगाते हैं. दर्शक इस करतब को देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन रोमांच के इस खेल में ज़रा-सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है. हाल ही में एक मेले में ऐसा ही खौफनाक हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

मौत के कुएं में स्टंट देखने का रोमांच लोगों की सांसें रोक देता है. तेज रफ्तार कारें और बाइक जब ऊंचाई पर दीवारों पर दौड़ती हैं, तो दर्शक तालियों और शोर से माहौल भर देते हैं. लेकिन कई बार उत्साह के बीच सिर्फ एक छोटी चूक ही खतरा बन जाती है. हाल में हुए हादसे में भी ऐसा ही हुआ. मेले में चल रहे स्टंट के दौरान माहौल पूरी तरह सामान्य था, हर कोई स्टंटमैन की कला की तारीफ कर रहा था, तभी एक चूक ने रोमांच को खौफ में बदल दिया.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jeherul Islam (@jeh__rul)

दो कारों की जोरदार भिड़ंत 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मौत के कुएं के अंदर दो कारें एक-दूसरे के समानांतर तेज स्पीड में दौड़ रही थीं. शुरुआत में सबकुछ कंट्रोल में दिख रहा था, लेकिन अचानक एक मोड़ पर दोनों कारें खतरनाक तरीके से करीब आ गईं. दूरी का गलत अंदाज़ा होते ही दोनों कारों में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें उछलकर सीधे नीचे जाकर गिर पड़ीं. कारों के जमीन से टकराते ही चारों ओर चीख-पुकार मच गई और पूरा कुआं अराजकता में बदल गया.

 सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी 

हादसा होते ही दर्शक और आयोजक बुरी तरह घबरा गए. कुछ लोग मदद के लिए कुएं में कूदे, जबकि कई घबराकर बाहर की ओर भागने लगे. अफरा-तफरी का ये माहौल सोशल मीडिया तक पहुंच गया जब इंस्टाग्राम पर @jeh__rul नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया. वीडियो को लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं और कमेंट में लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है, “मौत का कुआं है तो खतरा तो रहेगा,” जबकि कुछ यूजर्स आयोजकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral video todaytoday viral vide

Trending news

नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
Kerala
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
Navjot Singh Sidhu
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
'मैं बहुत दुखी हूं..', गोवा हादसे पर बोले CM, नाइट क्लब में आखिर कैसे थम गईं सांसें?
Goa Fire Incident
'मैं बहुत दुखी हूं..', गोवा हादसे पर बोले CM, नाइट क्लब में आखिर कैसे थम गईं सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा