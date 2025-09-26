Advertisement
trendingNow12937818
Hindi Newsजरा हटके

पापा के आने की इतनी खुशी, घर के गेट पर बेटियों ने अनोखे अंदाज में किया वेलकम; Video देख आपका भी बन जाएगा दिन

Viral Video: कहते हैं बेटियां पिता की आंखों का तारा होती है. एक पिता सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से ही करता है. ऐसे में पिता और बेटियों का प्यार भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर आप भी सोचेंगे कि सबके घर में ऐसे ही खुशियां आएं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पापा के आने की इतनी खुशी, घर के गेट पर बेटियों ने अनोखे अंदाज में किया वेलकम; Video देख आपका भी बन जाएगा दिन

Viral Video: एक पिता अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है ये बताने की जरूरत नहीं है. बेटियों का भी अपने पिता से अलग ही लगाव होता है. पिता के लिए बेटियां किसी परी से कम नहीं होती हैं. सोशल मीडिया पर दो बेटियों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अनोखे अंदाज में पापा का स्वागत करती हैं. 

कैसे स्वागत कर रही थी बेटियां?
वीडियो में दिखता है कि एक बेटी पिता के आने पर गेट खोलती है. तभी गाना भी प्ले हो जाता है और दूसरी बेटी भी आ जाती है. गेट खुलते ही सामने पापा दिखते हैं और बेटियां पापा को देखकर इतनी खुशी होती है कि नाचने लगती हैं. इसके बाद एक बेटी पापा के हाथ से समान लेती है और साइड में रख देती है. इसके बाद पापा बैग पहने ही नाचने लगते हैं और तीनों बाप बेटी ऐसे नाचते हैं जैसे कितने सालों बाद मिले हों. इसके बाद एक बेटी पापा का बैग ले लेती है, ताकि पापा आराम से नाच सकें. बाप बेटी का ये प्यारा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद भी कर रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: बारिश में भीगती साड़ी, नंगे पांव और कंधे पर बेटी! दिल को छू लेगा मां की ममता का ये वायरल वीडियो

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @takarugang

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @takarugang नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो पर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 29 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को 3.9 लाख से ज्यादा यूजर्स शेयर भी कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी अच्छे कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं अभी रोया हूं, तुम नहीं जानते तुम कितने लक्की हो." दूसरे यूजर ने रोते हुए इमोजी के साथ लिखा, "ये देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए. हम भी दो बेटियां हैं. मैं हमेशा अपने पापा को ऐसे ही नचाती थी. उस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे नहीं थे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaviraldaughter lovetrending reel

Trending news

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
;