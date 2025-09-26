पापा के आने की इतनी खुशी, घर के गेट पर बेटियों ने अनोखे अंदाज में किया वेलकम; Video देख आपका भी बन जाएगा दिन

Viral Video: एक पिता अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है ये बताने की जरूरत नहीं है. बेटियों का भी अपने पिता से अलग ही लगाव होता है. पिता के लिए बेटियां किसी परी से कम नहीं होती हैं. सोशल मीडिया पर दो बेटियों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अनोखे अंदाज में पापा का स्वागत करती हैं.

कैसे स्वागत कर रही थी बेटियां?

वीडियो में दिखता है कि एक बेटी पिता के आने पर गेट खोलती है. तभी गाना भी प्ले हो जाता है और दूसरी बेटी भी आ जाती है. गेट खुलते ही सामने पापा दिखते हैं और बेटियां पापा को देखकर इतनी खुशी होती है कि नाचने लगती हैं. इसके बाद एक बेटी पापा के हाथ से समान लेती है और साइड में रख देती है. इसके बाद पापा बैग पहने ही नाचने लगते हैं और तीनों बाप बेटी ऐसे नाचते हैं जैसे कितने सालों बाद मिले हों. इसके बाद एक बेटी पापा का बैग ले लेती है, ताकि पापा आराम से नाच सकें. बाप बेटी का ये प्यारा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बारिश में भीगती साड़ी, नंगे पांव और कंधे पर बेटी! दिल को छू लेगा मां की ममता का ये वायरल वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @takarugang नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो पर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 29 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को 3.9 लाख से ज्यादा यूजर्स शेयर भी कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी अच्छे कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं अभी रोया हूं, तुम नहीं जानते तुम कितने लक्की हो." दूसरे यूजर ने रोते हुए इमोजी के साथ लिखा, "ये देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए. हम भी दो बेटियां हैं. मैं हमेशा अपने पापा को ऐसे ही नचाती थी. उस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे नहीं थे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.