VIDEO: सर्कस में अचानक से भिड़ गए दो हाथी, हुआ कुछ ऐसा कि भागने लगे दर्शक

नई दिल्ली: रूस के कजान में आयोजित सर्कस के दौरान दो हाथी करतब दिखला रहे थे, तभी एक हाथी ने दूसरे हाथी को धक्का दिया और पैर डगमगाने की वजह से वह रिंग के घेरे से बाहर जा गिरा. हालांकि इस दौरान दूसरा हाथ अपने साथी को सूंड से अंदर रिंग में धकेलने की कोशिश कर रहा था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जैसे ही यह घटना घटित हुई अंदर की मौजूद पब्लिक आनन-फानन में तुरंत सर्कस से बाहर चली गई और शो को तुरंत ही कैंसिल करना पड़ गया.

डेलीमेल खबर के मुताबिक, कजान के सर्कस में दोनों ही भारत की हथिनी हैं; जिसमें एक का नाम जेनी, जबकि दूसरे का नाम मगधा है. एक ने दूसरे को पैर के जरिए धकेलने की कोशिश की और फिर उसे अंदर की ओर धकेला. वहां मौजूद ट्रेनर ने उसे रोकने की कोशिश की और उसे रिंग के अंदर लाया.

वायरल हुए एक वीडियो में सुना गया कि रिंग के करीब किसी ने कहा कि हाथी पागल हो गए हैं, जिसके बाद सर्कस में बैठे लोगों में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. खबर के मुताबिक, सर्कस का संचालन करने वाले ईम्प्रेस्सारिओ ने हाथी के इस व्यवहार का कारण भी बताया. उन्होंने सुझाव के तौर पर बताया कि उनमें से एक हाथी में ईर्ष्या का कारण हो सकता है.

During a circus show in kazan, russia. 1 of the 2 young elephants performing lost his balance, probably due to exhaustion and fell of the stage close to where the audiences was seated. Pple panicked and rushed outside and the show was cancelled.

— Anikett(@aniket_anikett) March 22, 2021