जब दो दोस्तों ने स्कूटर को कंधे पर उठाकर बनाया रास्ता और बन गए सोशल मीडिया के नए ‘बाहुबली’
Advertisement
trendingNow12908138
Hindi Newsजरा हटके

जब दो दोस्तों ने स्कूटर को कंधे पर उठाकर बनाया रास्ता और बन गए सोशल मीडिया के नए ‘बाहुबली’

Funny Traffic Jugaad: गुरुग्राम के भीषण ट्रैफिक जाम से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दो युवक दिखाई देते हैं जो अपने स्कूटर को कंधों पर उठाकर भीड़भाड़ वाली सड़क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब दो दोस्तों ने स्कूटर को कंधे पर उठाकर बनाया रास्ता और बन गए सोशल मीडिया के नए ‘बाहुबली’

Traffic Jam: भीषण ट्रैफिक जाम से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दो युवक दिखाई देते हैं जो अपने स्कूटर को कंधों पर उठाकर भीड़भाड़ वाली सड़क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. जहां बाकी लोग कार और बाइक के बीच फंसे परेशान हो रहे थे, वहीं इन दोनों ने अपने अनोखे जुगाड़ से सबको हैरान कर दिया.

यह भी पढ़ें: जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

लोगों ने वीडियो देखकर क्या कहा?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने उन्हें गुरुग्राम का नया बाहुबली कहा, तो किसी ने लिखा, “ये तो असली डेडलिफ्ट चैंपियन निकले.” एक यूजर ने मजाक करते हुए कहा, “अब वक्त दूर नहीं जब ऑफिस जाने वाले लोग अपनी गाड़ियां भी कंधे पर लेकर जाएंगे.” दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के कारण जगह-जगह पानी भर गया और सड़कों पर गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं. खासकर गुरुग्राम में तो हालात इतने खराब थे कि लोग 6 से 8 घंटे तक जाम में फंसे रहे. यह घटना भी उसी ट्रैफिक के दौरान रिकॉर्ड की गई थी.

स्कूटर उठाकर जाम से निकलने का यह तरीका भले ही सबके लिए मजाक का विषय बन गया हो, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि भारतीयों के पास हर परिस्थिति का अनोखा जुगाड़ मौजूद होता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों के लिए हंसी के साथ-साथ सोचने का मौका भी बन गया.

यह भी पढ़ें: हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

ऐसी ही एक और घटना हुई थी वायरल

जाम से जुड़ी एक और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया. एक महिला ने पोस्ट किया कि उसका ड्राइवर बीच रास्ते में ही उसे उतारकर चला गया, क्योंकि उसे डर था कि गाड़ी बंद हो जाएगी. लेकिन उसी समय एक रैपिडो ड्राइवर ने रिस्क उठाकर उसे सुरक्षित घर पहुंचाया. इस घटना ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में भी इंसानियत ज़िंदा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;