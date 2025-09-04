जब दो दोस्तों ने स्कूटर को कंधे पर उठाकर बनाया रास्ता और बन गए सोशल मीडिया के नए ‘बाहुबली’

Traffic Jam: भीषण ट्रैफिक जाम से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दो युवक दिखाई देते हैं जो अपने स्कूटर को कंधों पर उठाकर भीड़भाड़ वाली सड़क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. जहां बाकी लोग कार और बाइक के बीच फंसे परेशान हो रहे थे, वहीं इन दोनों ने अपने अनोखे जुगाड़ से सबको हैरान कर दिया.

यह भी पढ़ें: जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

Add Zee News as a Preferred Source

In Gurgaon, a man carried his scooter on his shoulder to avoid traffic pic.twitter.com/HQdXpQ6leC — Aaraynsh (@aaraynsh) September 3, 2025

लोगों ने वीडियो देखकर क्या कहा?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने उन्हें गुरुग्राम का नया बाहुबली कहा, तो किसी ने लिखा, “ये तो असली डेडलिफ्ट चैंपियन निकले.” एक यूजर ने मजाक करते हुए कहा, “अब वक्त दूर नहीं जब ऑफिस जाने वाले लोग अपनी गाड़ियां भी कंधे पर लेकर जाएंगे.” दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के कारण जगह-जगह पानी भर गया और सड़कों पर गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं. खासकर गुरुग्राम में तो हालात इतने खराब थे कि लोग 6 से 8 घंटे तक जाम में फंसे रहे. यह घटना भी उसी ट्रैफिक के दौरान रिकॉर्ड की गई थी.

स्कूटर उठाकर जाम से निकलने का यह तरीका भले ही सबके लिए मजाक का विषय बन गया हो, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि भारतीयों के पास हर परिस्थिति का अनोखा जुगाड़ मौजूद होता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों के लिए हंसी के साथ-साथ सोचने का मौका भी बन गया.

यह भी पढ़ें: हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

ऐसी ही एक और घटना हुई थी वायरल

जाम से जुड़ी एक और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया. एक महिला ने पोस्ट किया कि उसका ड्राइवर बीच रास्ते में ही उसे उतारकर चला गया, क्योंकि उसे डर था कि गाड़ी बंद हो जाएगी. लेकिन उसी समय एक रैपिडो ड्राइवर ने रिस्क उठाकर उसे सुरक्षित घर पहुंचाया. इस घटना ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में भी इंसानियत ज़िंदा है.