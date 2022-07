Girls Wedding: पति की जान बचाने को लड़कियों ने अपनाई गजब तरकीब, आपस में की शादी; लगा 4 बकरे का जुर्माना

Two Girls Married Each Other In Sonbadhra: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सोनभद्र (Sonbhadra) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां के बभनी इलाके में अंधविश्वास (Superstition) के चलते दो लड़कियों ने आपस में ही शादी (Wedding) कर ली है. लड़कियों का मानना है कि ऐसा करने से उनके पतियों की जान सुरक्षित रहेगी. बता दें कि लड़कियों ने बड़े धूमधाम से शादी रचाई. उन्होंने शादी की दावत में बड़ी संख्या में मेहमानों को बुलाया. बभनी विकासखंड के एक गांव में तांत्रिक ने बताया कि शादी के बाद इन दोनों लड़कियों के पति के मृत्यु का योग था और इस समस्या के समाधान के रूप में दोनों लड़कियों ने आपस में शादी रचा ली है.

पति की रक्षा के लिए उठाया कदम

परिजनों का कहना है कि यह शादी केवल समस्या के समाधान के लिए टोटके के रूप में की गई है जिससे कि भविष्य में विवाह के बाद इन दोनों लड़कियों के पति दीर्घायु हो सकें. तांत्रिक ने बताया कि विवाह के बाद इनके पतियों की मृत्यु का योग था और इस समस्या के समाधान के लिए टोटके के रूप में यह शादी कराई गई.

दूल्हा बन बारात लेकर पहुंची लड़की

बता दें कि दोनों लड़कियों का विवाह उनके परिजनों की मौजूदगी में हुआ. बाकायदा डीजे के साथ दूल्हा बनी लड़की बारात लेकर दुल्हन बनी लड़की के घर पर पहुंची और वहां पर द्वार पूजा सहित शादी के सभी रीति-रिवाज निभाए गए.

दोनों परिवारों पर लगा दो-दो बकरे का जुर्माना

गौरतलब है कि इस अनोखे विवाह की जानकारी पूरे समाज में होने के बाद बैगा समाज के लोगों ने 2 दिनों तक पंचायत की. इसको अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला काम बताते हुए दोनों परिवारों के ऊपर दो-दो बकरे और भाग पूरे बैगा समाज को खिलाने का जुर्माना लगाया गया. हालांकि बिरादरी की इस पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड को दोनों परिवार मानने को तैयार नहीं हैं. दोनों परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटियों के सुखी जीवन के लिए यह कदम उठाया गया है.

हालांकि इस मामले में पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है. मीडिया में आने के बाद यह मामला संज्ञान में आया है और मामले की जांच की जा रही है.

