पिंजड़े में रखकर विदेश ले जा रहे दो शेर एयरपोर्ट पर निकलकर भागे, यात्रियों में मची भगदड़

Ajab Gajab News: अगर किसी एयरपोर्ट पर दो शेर (Lions at Airport) आ जाएं तो यात्रियों की हालत खराब होनी लाजमी है. ऐसा ही कुछ हुआ सिंगापुर (Lions at Singapore Airport) के एक एयरपोर्ट पर, जब वहां हल्ला मच गया कि दो शेर एयरपोर्ट (Two lions at Airport) पर आ गए हैं. इसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई. हालांकि थोड़ी ही देर में दोनों शेर पकड़ लिए गए और स्थिति पर काबू पा लिया गया.

पिंजड़े से निकलकर भाग निकले दो शेर

घटना रविवार की है, जब सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट (Changi Airport) पर पिंजड़े में बंदकर विदेश ले जाए जा रहे सात शेरों में से दो शेर अचानक भाग निकले. इसके बाद वहां मौजूद जिस भी यात्री को शेरों के पिंजड़े से निकलकर भागने की जानकारी हुई, उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई. पूरे एयरपोर्ट पर इस बात की दहशत फैल गई कि दो शेर पिंजड़े से निकलकर भाग गए हैं.

दो शेरों के निकलकर भागने की घटना पर प्रशासन के हांथ-पांव फूल गए. इसके बाद दोनों शेरों को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट की टीम बुलानी पड़ी और बिना किसी देरी के शेरों को वापस पकड़ लिया गया. शेरों को पकड़ने के लिए सबसे पहले उन्हें बेहोश किया गया, जिससे लिए ट्रैंक्विलाइजर बंदूकों का इस्तेमाल करना पड़ा. खबर के अनुसार, एक शेर बाहर निकलकर पिंजड़े के ऊपर ही लेटा था, जबकि दूसरा शेर आसपास लगाए गए जाल के भीतर ही था.

सात शेरों को पिंजड़े में रखकर ले जा रहे थे विदेश

'द स्ट्रेट्स टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, शेरों को मंडाई वन्यजीव समूह की देखरेख में रखा गया है. इन्हें पांच अन्य शेरों के साथ एक कंटेनर में भरकर विदेश ले जाया जा रहा था. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन शेरों को किस स्थान से कहां ले जाया जा रहा था. इन शेरों को विदेश ले जाने की जिम्मेदारी सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) के पास थी. फिलहाल, इस घटना से एयरलाइन के परिचालन में ज्यादा बाधा पैदा नहीं हुई.

