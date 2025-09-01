इन पड़ोसन की लड़ाई देख ली तो उतर जाएगी पूरे दिन की थकान, Video में देखें कैसे चल रही दनादन झाड़ू

Woman Fight Viral Video: महिलाओं की लड़ाई तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इन पड़ोसन को लड़ते देख लिया तो माथा पीटने लग जाएंगे. चलिए विस्तार से समझाते हैं.
Viral Video: सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े के वीडियो वायरल होते रहते हैं. खासतौर से महिलाओं की लड़ाई के वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं. इनमें ज्यादातर वीडियो फनी और मजेदार होते हैं. ऐसा ही महिलाओं की लड़ाई का एक फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बार महिलाएं अपने अपने छज्जे से ही एक दूसरे पर झाड़ू बरसा रही हैं. वीडियो देखकर लोग बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है.
कैसे लड़ रहीं पड़ोसन?
इंटरनेट पर वायरल हो रही दो पड़ोसन के बीच की लड़ाई का वीडियो देखने के बाद ज्यादातर लोगों को हंस हंसकर बुरा हाल है. लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी लड़ाई है जो हवा में हो रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पड़ोसन आपस में लड़ रही हैं, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि छत के छज्जे से. लाल सूट पहनी महिला तो अपने कांच की विंडो से निकलकर पड़ोसन को झाड़ू से मार रही है. वहीं दूसरी महिला भी अपने छज्जे से ही पड़ोसन को सबक सिखा रही है. दोनों को देखकर डर लग रहा है कि कहीं कोई गिर गया तो जान भी जा सकती है. अब इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @anchal_gopal_dhiman_19 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को 62 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 1 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं तो अभी उठा तो पता चला बॉर्डर पर लड़ाई हो गई." दूसरे यूजर ने लिखा, "देखना शीशा ना टूट जाए वरना बवाल होगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "रहने दो छत से गिर जाओगे."
