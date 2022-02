महिला रिपोर्टर के पीछे खड़े थे दो शख्स, लाइव टीवी के वक्त अचानक करने लगे ये 'हरकत'

Viral Video: बीजिंग (Beijing) में एक लाइव टीवी प्रसारण (Live TV Broadcast) के दौरान रिपोर्टिंग कर रही महिला रिपोर्टर के पीछे दो शख्स एक-दूसरे को Kiss कर रहे थे, तभी यह लाइव रिकॉर्ड हो गया. यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. कैमरे में कैद किया गया क्षण कथित तौर पर सिंगापुर में प्रसारित होने वाला पहला समलैंगिक चुंबन है. यह घटना उस समय हुई जब चैनल न्यूज एशिया के पत्रकार लो मिनमिन बीजिंग के एक पब से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थीं, जहां शीतकालीन ओलंपिक के लिए एक स्थानीय वॉच पार्टी आयोजित की जा रही थी.

वीडियो में, दो शख्स को कैमरे के सामने और रिपोर्टर के पीछे Kiss करने का नाटक करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, लाइव टीवी के दौरान जैसे ही ऐसा हुआ, यह सब रिकॉर्ड हो गया और अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'दो किसिंग मैन ने चैनल न्यूज एशिया (सिंगापुर का एक चैनल) पर फोटोबॉम्ब किया, जो 4 फरवरी को बीजिंग से प्रसारित हो रहा था. यह क्लिप सिंगापुर में वायरल है जहां समलैंगिक संबंधों को दर्शाने वाले सख्त ब्रॉडकास्टिंग कोड हैं. इस Kiss को 'An Act Of Revolution' कहा गया.'

Two kissing men photobombed Channel News Asia (a Singapore channel) who was broadcasting from Beijing on Feb 4. The clip is viral in Singapore where there are strict broadcasting codes depicting same sex relationships. The kiss had been called “an act of revolution”. pic.twitter.com/LMdjUgwvkC

— Megha Mohan (@meghamohan) February 13, 2022