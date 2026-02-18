क्या रखने होंगे 40 रोजे? बदलने वाला है कैलेंडर, 33 साल बाद फिर होने जा रहा है ये चमत्कार!

Ramadan 2030: रमजान मुसलमानों के लिए आत्मसंयम, इबादत और दया का पवित्र महीना होता है. इस दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखा जाता है और लोग अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने की कोशिश करते हैं. यह समय परिवार, समाज और खुद के साथ जुड़ने का भी होता है, जिसमें खान-पान और रोजमर्रा की आदतों पर खास ध्यान दिया जाता है.

दो रमजान कैसे?

आमतौर पर हमें लगता है कि हर साल सिर्फ एक ही रमजान आता है, लेकिन 2030 में ऐसा नहीं होगा. उस साल ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी में एक रमजान आएगा और उसी साल दिसंबर में फिर से रमजान शुरू हो जाएगा. यानी एक ही साल में दो बार यह पवित्र महीना देखने को मिलेगा, जो आखिरी बार 1997 में हुआ था.

कैलेंडर में फर्क क्यों?

इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चांद पर आधारित होता है, जिसे लूनर कैलेंडर कहा जाता है. इसमें साल लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सोलर यानी सूर्य आधारित कैलेंडर 365 दिनों का होता है. इस वजह से इस्लामिक महीना हर साल करीब 10 से 11 दिन पहले आ जाता है. यही अंतर 2030 में दो रमजान की वजह बनेगा.

खगोलशास्त्री क्या कहते हैं?

दुबई एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के सीईओ हसन अहमद अल हरीरी के मुताबिक, यह कोई चमत्कार या असामान्य घटना नहीं है. उन्होंने बताया कि सोलर और लूनर कैलेंडर एक-दूसरे से अलग चलते हैं, इसलिए हर 33 साल में ऐसा समय आता है जब एक ही सोलर साल में दो रमजान पड़ जाते हैं. यह सिर्फ कैलेंडर की गणित का नतीजा है.

2026 में कब?

हालांकि 2030 अभी दूर है, लेकिन 2026 में भी रमजान का समय लोगों के लिए जानना जरूरी है. चूंकि हर साल यह लगभग 10–11 दिन पहले आता है, इसलिए 2026 में रमजान करीब 17 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलने की संभावना है. हालांकि असली तारीखें चांद दिखने पर तय होती हैं.

चांद क्यों जरूरी?

रमजान की शुरुआत और खत्म होना चांद के दिखने पर निर्भर करता है. यही वजह है कि हर देश में आधिकारिक धार्मिक संस्थाएं आसमान में नए चांद को देखकर इसकी घोषणा करती हैं. यूएई और अन्य देशों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे रमजान की सही तारीख तय होती है. कैसे चांद और दो अलग-अलग कैलेंडर मिलकर समय को एक अनोखा मोड़ दे देते हैं. 2030 में दो रमजान होना कोई रहस्य नहीं, बल्कि खगोलीय गणना और परंपरा का सुंदर मेल है.