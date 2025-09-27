Advertisement
रात को बाहर घूमने गई थी मां, नशे की हालत में लौटी तो बेटियों की ये छोटी सी चीज देख खड़ा कर दिया बखेड़ा

Ahmedabad Crime News: अहमदाबाद में 2 बहनों ने अपनी मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. देर रात को जब मां नशे की हालत में घर लौटी तो उसने छोटी सी बात को लेकर बेटियों के साथ मारपीट की. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:39 PM IST
रात को बाहर घूमने गई थी मां, नशे की हालत में लौटी तो बेटियों की ये छोटी सी चीज देख खड़ा कर दिया बखेड़ा

Ahmedabad News: आज कल बाहर से ऑनलाइन खाना मंगवाना बेहद आम बात हो गई है, जब भी किसी का भी घर के खाने से मन ऊब जाता है तो मन बदलने के लिए बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं. हालांकि अहमदाबाद में 2 बहनों को ऐसा करना भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे ही उनकी मां को यह जानकारी मिली कि उसकी बेटियों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया है तो उसने मारपीट शुरू कर दी. जिसके बाद बेटियों ने अभयम महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद हासिल की.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक एक काउंसलर ने बताया कि जब टीम वहां पहुंची तो लड़कियों ने जानकारी दी कि उनके माता-पिता पांच साल से पहले एक दूसरे अलग हो चुके हैं और तलाक भी हो चुका है. उनका एक भाई पिता के साथ रहता है, जबकि वो दो बहनें अपनी मां के साथ रहती हैं. लड़कियों ने अपनी मां को लेकर काउंसलर्स को बताया कि उनकी मां लंबे समय तक बाहर रहने और शराब पीने जैसे आदतों के चलते तलाक उनका तलाक भी हुआ था.

नशे की हालत में लौटी मां

बहनों ने बताया कि उन्हें पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया गया था लेकिन हाल ही में वे 10वीं और 12वीं की तैयारी के लिए घर लौट आई थीं. लड़कियों के मुताबिक जब भी उनकी मां घर से बाहर होती तो वो आम तौर पर अपना खाना घर पर ही बनाती थीं. हालांकि जब बुधवार को उनकी मां बाहर गई तो उन्होंने इस बार खाना बनाने की बजाए बाहर मंगवाना चाहा. इसके बाद जब मां आधी रात को घर पर लौटी तो उन्होंने दोनों लड़कियों को डांटा और बुरी तरह उनकी पिटाई भी की. इस दौरान मां नशे की हालत में थी. जिसको देखते हुए उन लड़कियों ने हेल्पलाइन से मदद लेने का फैसला किया.

दादा-दादी के पास रहेंगे दोनों बहनें

इसके अलावा काउंसलर्स ने भी बताया कि जब टीम उनके घर पहुंची तो महिला ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी. उसने लड़कियों पर आरोप लगाया कि वे उसे अपनी शर्तों पर जिंदगी का आनंद नहीं लेने दे रही हैं. लड़कियों ने टीम से अनुरोध किया कि उन्हें बचाया जाए और सरकारी सुविधा में पहुंचाया जाए. हालांकि टीम ने उन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए मना लिया ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो. काउंसलरों ने लड़कियों के दादा-दादी से बात की, जो उनकी देखभाल करने के लिए तैयार हो गए. इसके अलावा महिला की भी काउंसलिंग की गई और उससे लड़कियों की शिक्षा-करियर के लिए उसे अपने तौर-तरीके सुधारने को कहा गया.

अगर आपके घर में भी कोई मसला होता है तो पहले उसे घर पर ही सुलझाने की कोशिश करें. अगर मामला घर पर ना सुधरने वाला हो तो आप सरकार/समुदाय की मदद के लिए 181 हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Ahmedabad

