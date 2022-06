जंगल में मस्ती के मूड में दिखे दो बाघ, करने लगे ऐसी हरकतें; IFS अधिकारी ने Video शेयर कर लिखी ऐसी बात

Tiger Video: बिग कैट की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और वन्यजीव संरक्षण केंद्र (Wildlife Conservation Centres) उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे समय में, बाघों को उनके जंगली आवास में खेलते देखना आंखों के लिए राहत देने जैसा हो सकता है. एमपी टाइगर फाउंडेशन में दो बाघ चंचल मूड में दिखे. इन बाघ सिबलिंग का वीडियो, जिसे भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया, अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है. 20 सेकंड के वीडियो में, हम दो बाघ के बच्चों को जंगल के सूखे पत्तों पर एक-दूसरे पर कूदते हुए देख सकते हैं.

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इन सिबलिंग को साथ खेलते हुए देखना दिल छू लेने वाला है. एक दशक पहले इस टाइगर रिजर्व की पूरी बाघ आबादी को खत्म माना जाता था. अब, इसमें 45 से 50 वयस्क और 20 से 25 शावकों की स्वस्थ आबादी है. हमारे बाघ संरक्षण के लचीलेपन की कहानी.' वीडियो सौजन्य एमपी टाइगर फाउंडेशन को दिया गया है. अभी तक वीडियो को 500 से अधिक बार रीट्वीट किया जा चुका है और इसे 4,000 से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. बाघों की खूबसूरती देख यूजर्स दंग रह जाते हैं.

देखें वीडियो-

Watching these siblings play in loop

Just a decade back, the entire tiger population of this Tiger Reserve was considered to be eliminated. Now it has a healthy population of 45/50 adults & 20/25 cubs. The story of resilience of our tiger conservation.

VC: MP Tiger Foundation pic.twitter.com/Ce7U30qjv9

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 13, 2022