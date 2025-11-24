Advertisement
trendingNow13015964
Hindi Newsजरा हटके

एक ही कार्ड में दो-दो शादियां; लेकिन लिफाफे पर लिखी ऐसी दर्दनाक बात, पढ़कर मेहमानों की आंखें भर आईं

Viral Wedding Card: इंस्टाग्राम अकाउंट @official_rajsa_sisodiya पर हाल ही में एक फोटो पोस्ट की गई है जो शादी के कार्ड की है. इस फोटो में जो शादी का कार्ड नजर आ रहा है, उसपर ऐसी बात लिखी है, जिसे पढ़कर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ही कार्ड में दो-दो शादियां; लेकिन लिफाफे पर लिखी ऐसी दर्दनाक बात, पढ़कर मेहमानों की आंखें भर आईं

शादी का सीजन शुरू होते ही लोग तैयारियों में लग जाते हैं. कपड़े, मेकअप, खाना, बारात और सबसे जरूरी… शादी का कार्ड! ज्यादातर लोग कार्ड पर डिजाइन और कलर को लेकर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इस बार एक शादी का कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है. वजह कार्ड नहीं, बल्कि उसका लिफाफा है. जी हां, लिफाफे पर ऐसी लाइन छपी है कि सोशल मीडिया पर कई लोग खुश हो गए, लेकिन कुछ मेहमानों का दिल सच में टूट गया! खासकर वो मेहमान जो शादियों में… खैर, थोड़ा ‘मूड’ बनाकर पहुंचते हैं. यह कार्ड खूब चर्चा में है, लेकिन ZEE News हिन्दी इसकी पुष्टि नहीं करता. अब जानते हैं इसमें ऐसा क्या लिखा था.

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शादी का अनोखा कार्ड

देवउठनी एकादशी के बाद शादी-ब्याह का सीजन शुरू होते ही कार्ड छपवाने की होड़ लग जाती है. ऐसे में एक शादी का कार्ड इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है, जिसने लोगों का ध्यान बुरी तरह खींचा है. @official_rajsa_sisodiya पर पोस्ट की गई फोटो में एक ऐसा कार्ड दिखा, जिसके लिफाफे पर लिखी लाइन ने मेहमानों के बीच खलबली मचा दी. यह कार्ड एक ही परिवार के दो बेटों की शादी का है, इसलिए दोनों का निमंत्रण एक ही कार्ड में छपवाया गया. मगर कार्ड से ज्यादा चर्चा उसके लिफाफे ने बटोरी, जिसे पढ़कर शराब पसंद करने वाले मेहमानों ने शायद अपना मूड ही बिगाड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 कार्ड में क्या लिखा था? मेहमानों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

कार्ड राजस्थान के सीकर जिले के अजीतसिंह शेखावत के परिवार का बताया जा रहा है. इसमें दो शादियों का निमंत्रण है, पहली 2 नवंबर को संग्राम सिंह और पूजा की, और दूसरी 7 नवंबर को युवराज सिंह और हर्षिता राठौड़ की. कार्ड तो सामान्य था, लेकिन उसके लिफाफे पर लिखा मैसेज वायरल होने की असली वजह बना. उस पर साफ लिखा था,“दहेज मुक्त विवाह, मांस-मदिरा पूर्णतया प्रतिबंधित.” सोशल मीडिया पर लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई मेहमान मजाक में लिख रहे हैं कि “अब तो आना कैंसिल!” यह मैसेज जहां समाज में बदलाव की सोच दिखाता है, वहीं कुछ मेहमानों की नाराजगी भी सामने आई.

 

 शराबबंदी और दहेजमुक्त शादी

शादियों में शराब आम बात बन चुकी है. कई मेहमान तो गाड़ी में ही बोतल रखकर पहुंच जाते हैं. ऐसे में किसी शादी के कार्ड पर दहेज और शराबबंदी जैसा संदेश लिखना अपने आप में साहसी कदम है. परिवार क्लियर है, ना दहेज, ना मांस, ना शराब. यह मैसेज देख सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इसे “तारीफ के काबिल पहल” बता रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि इससे बाकी परिवार भी प्रेरित होंगे. कई यूजर्स ने लिखा कि शादियां पवित्र होती हैं, और शराबबंदी से माहौल सभ्य और सुरक्षित रहता है. यह कार्ड सिर्फ निमंत्रण नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी बन गया है.

 वायरल होने के बाद लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

कार्ड की तस्वीर पोस्ट होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. बहुतों ने इसे ‘साहसिक और समाज बदलने वाला कदम’ बताया. कई लोगों ने लिखा कि ऐसी पहल हर जगह होनी चाहिए, ताकि दहेज जैसी बुराई खत्म हो सके. वहीं कुछ लोग हंसी-मजाक में लिख रहे हैं, “बिना दारू के शादी कैसी?”, “हमारा तो मूड खराब हो गया”, “अब बारात में डीजे नहीं, सिर्फ नाच!” कार्ड पर छपे इस मैसेज ने जहां गंभीर मुद्दे पर चर्चा छेड़ी, वहीं हल्की-फुल्की मस्ती भी लाई. कुल मिलाकर यह शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर पॉजिटिविटी और हंसी दोनों लेकर आया.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral NewsViral Wedding Card

Trending news

कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग