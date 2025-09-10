2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY

Weird Love Story: आज की दुनिया में जहां अकेलापन सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है, वहीं अमेरिका का एक परिवार अपने अलग और अनोखे रिश्तों से ‘फैमिली’ की परिभाषा ही बदल रहा है. इस घर के मुख्य सदस्य हैं ट्रेल (Trell), जो अपनी दो पत्नियों एमिली और एली और एक गर्लफ्रेंड काइली के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं और मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं.

आखिर कौन हैं इस अनोखे परिवार के सदस्य?

ट्रेल का परिवार चार लोगों का रिश्ता है – पत्नी एमिली, पत्नी एली और गर्लफ्रेंड काइली. इनके बच्चे भी इस घर का हिस्सा हैं- 4 साल का रेन (Reign), 2 महीने का शिकागो (Chicago) और 16 साल की लिली (Lili), जो बचपन से इस असामान्य माहौल में पली-बढ़ी है.

घर का जिम्मा कैसे संभालते हैं चार लोग?

ट्रेल और उनकी पार्टनर्स ने अपने जीवन के बारे में YouTube चैनल Truly पर खुलकर बात की. एमिली ने बताया कि वे सभी एक ही बेड पर साथ सोते हैं. घर के काम और बच्चों की देखभाल शिफ्ट में बंटे हुए हैं. जब एक थक जाती है तो दूसरी संभाल लेती है. एमिली ने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि अकेली मांएं ये सब कैसे करती होंगी.”

काइली के आने से क्या बदला?

एली के मुताबिक, काइली का परिवार में शामिल होना उनके लिए मददगार साबित हुआ. वह हेल्पिंग हैंड की तरह हैं जो सबका बोझ हल्का करती हैं. काइली ने माना कि शुरुआत में झिझक थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी पॉलीअमरस रिश्ते का अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब वह पूरी तरह सहज हैं. लोगों का सबसे बड़ा सवाल बच्चों को लेकर है. ट्रेल की बड़ी बेटी लिली को काइली के आने की आदत डालने में वक्त लगा, लेकिन अब वह सहज है. ट्रेल का कहना है, “लोग सोचते हैं कि ऐसे रिश्ते बच्चों के लिए गलत हैं, लेकिन सच यह है कि उन्हें घर में और ज्यादा प्यार मिलता है.”

आखिर इस रिश्ते की नींव क्या है?

सोशल मीडिया पर इस परिवार को खूब आलोचना झेलनी पड़ती है. लोग ट्रेल को ब्रोकर कहकर ताने मारते हैं और इस रिश्ते को अननेचुरल करार देते हैं. लेकिन ट्रेल का साफ कहना है, “अगर हम प्यार करते हैं और परिवार बना रहे हैं, तो इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? यह बस अज्ञानता है.” एमिली और एली का मानना है कि उनका रिश्ता परंपरा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और टीमवर्क पर खड़ा है. उनका कहना है, “एक बच्चे को पालने के लिए बड़े परिवार की जरूरत होती है, और हम उसी का उदाहरण हैं.”