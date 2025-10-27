दर्दनाक मौत का खौफनाक मंजर! वायरल वीडियो देखकर निकल जाएगी चीख

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. मौत ऐसी हकीकत है जिसे टाला नहीं जा सकता है. दो मजदूरों की मौत कुछ ऐसे आई कि लोगों पर देखा भी नहीं गया. पूरा दर्दनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक गारबेज ट्रक कचरा उठाने के लिए आया है इस दौरान ट्रक रोड़ किनारे खड़ा हो जाता है. इस दौरान ट्रक से दो सफाई कर्मी निकलते हैं और पास में रखे कूड़ेदान के कचरे को ट्रक में डालने लगते हैं. जब ये सफाई कर्मचारी अपना धर्म निभा रहे थे तब चारों ओर अंधेरा था. रात का समय था और ये दोनों मजदूर अपना काम कर रहे थे. इस दौरान तेजी से एक कार आती है और सीधे कूड़े के ट्रक में घुस जाती है. इस दर्दनाक हादसे में दोनों सफाइकर्मी कार और ट्रक के बीच में पिच जाते हैं.

नहीं देखा गया वीडियो?

इस भयानक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है. टक्कर ​इतनी भयानक थी कि देखने वालों की रूह कांप गई. वीडियो में दिखता है कि टक्कर के बाद गाड़ी के आगे का पूरा हिस्सा टूट गया है और वहां आसपास रखा कचरा भी सड़क पर फैल गया है. हालांकि, वायरल वीडियो से ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों मजदूरों की जान बच गई या नहीं.

इस हादसे पर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने दुख और गुस्सा जताया है. एक यूजर ने लिखा, "सफाईकर्मी रोज रात-दिन मेहनत करते हैं ताकि शहर साफ रहे, लेकिन लोग उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते." इसके अलावा कुछ यूजर्स ने ये सवाल भी उठाया कि सड़कों पर काम करने के दौरान ट्रक के पीछे सुरक्षा लाइट या चेतावनी संकेत क्यों नहीं लगाए जाते.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.