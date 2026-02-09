Advertisement
अंग्रेजी का ऐसा कत्ल पहले नहीं देखा होगा! टॉयलेट के बाहर लिखा था कुछ ऐसा, जिसे पढ़कर लोगों चौंधिया गई आंखें

अंग्रेजी का ऐसा कत्ल पहले नहीं देखा होगा! टॉयलेट के बाहर लिखा था कुछ ऐसा, जिसे पढ़कर लोगों चौंधिया गई आंखें

इंग्लिश भाषा की मजेदार बात यह है कि शब्दों में थोड़ा सा हेर-फेर होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है. एक वायरल तस्वीर में वॉशरूम के साइनबोर्ड पर MALE की जगह MEAL और FEMALE की जगह FEMEAL लिखा हुआ है, जिसे देखकर लोग हंस रहे हैं.

 

Feb 09, 2026
अंग्रेजी का ऐसा कत्ल पहले नहीं देखा होगा! टॉयलेट के बाहर लिखा था कुछ ऐसा, जिसे पढ़कर लोगों चौंधिया गई आंखें

English Language Viral Picture: कहते हैं कि इंग्लिश एक मजेदार भाषा है और इसके शब्दों में हेर-फेर होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है. कुछ लोगों को इंग्लिश बेहद ही कम मालूम होती है लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा कि लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं. कुछ ऐसा ही एक वायरल होने वाले तस्वीर में देखने को मिला. जहां वॉशरूम में मेल और फीमेल लिखा होता है, उसकी अंग्रेजी शब्दों को गलत तरीके से लिख दिया और मीनिंग बिल्कुल अलग हो गई. अंग्रेजी में इसे टाइपो एरर भी कहते हैं. दरअसल, मेल की इंग्लिश कैरेक्टर MALE की जगह MEAL हो गया, जबकि FEMALE की जगह FEMEAL हो गया. इसकी एक तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है.

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! अब ट्रेन के आगे लगेगी 'जादुई प्लेट', पटरी पर पत्थर देखते ही कर देगी साफ

सही-गलत में क्या है अंतर?

वायरल हो रहे इस तस्वीर को कई मीम पेज पर शेयर किया गया है. इस तस्वीर को sarcastic_us ने भी शेयर किया और यह काफी वायरल हो गया. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि टॉयलेट के एक तरफ मेल की जगह मील लिखा है, जबकि फीमेल की जगह फीमील लिखा है वो भी अंग्रेजी में. अगर सरसरी निगाह से देखेंगे तो समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन जब यह नोटिस किया गया, तब यह मीम मटैरियल फोटो बन गई. पोस्ट पर लोगों ने काफी मजेदार प्रतिक्रियाएं दी. कई सारे लोगों ने इस को शेयर किया और इसका मजाक बनाया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarcasm (@sarcastic_us)

 

यह भी पढ़ें: असली 'Terminator' अब चीन में? देखिए कैसे शाओलिन के भिक्षु रोबोट्स को सिखा रहे हैं कुंग फू के खतरनाक दांव-पेंच

पोस्ट पर लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं?

बताया जा रहा है कि यह किसी रेस्टोंरेंट के टॉयलेट के पास की तस्वीर है. एक यूजर ने तस्वीर पर मजेदार भाव में लिखा, "क्या मैं Bathroom जा सकता हूं? ना.. क्या मैं Meal जा सकता हूं? ओके." एक अन्य ने लिखा, "क्या ये भी एक Meal है." एक अन्य ने लिखा, "यह पढ़ने के बाद मैं असली नाम और स्पेलिंग भूल गया." पोस्ट पर 26 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. 

