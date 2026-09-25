अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और बॉस सभी को एक साथ मीटिंग रूम में बुला ले, तो वहां काम करने वाले लोगों के दिमाग में टारगेट और काम का प्रेशर घूमने लगता है. ऐसी ही एक मीटिंग यूएई की एक कंपनी में अचानक बुलाई गई. सामान्य ऑफिस मीटिंग की तरह ही कर्मचारियों को एक कमरे में बुलाया गया.
उस समय तक किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनट में उनके लिए ऐसा सरप्राइज आने वाला है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगेगी. जब वो मीटिंग रूम में पहुंचे तो टेबल पर कई गिफ्ट पैकेट रखे थे. कर्मचारियों ने बारी-बारी से अपने सामने रखा पैकेट उठाया. पैकेट खुलते ही किसी के चेहरे पर खुशी आ गई तो किसी के हाथ में सिर्फ चॉकलेट देखकर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी.
वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि कर्मचारी एक-एक करके गिफ्ट उठाते हैं. कुछ पैकेट खोलने पर अंदर iPhone नजर आता है. जिन कर्मचारियों को फोन मिलता है, उनके चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई देने लगती है. वहीं कुछ लोगों के पैकेट में सिर्फ चॉकलेट निकलती है. उस वक्त शायद उन्हें लगा होगा कि उनका सरप्राइज यहीं खत्म हो गया. लेकिन कंपनी ने असली ट्विस्ट अभी बचाकर रखा था. कुछ देर बाद कमरे में कंपनी की मैनेजमेंट टीम की ओर से एक और सरप्राइज दिया जाता है.
वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब उन कर्मचारियों को भी iPhone दिए जाते हैं, जिनके हाथ पहले सिर्फ चॉकलेट लगी थी. इसके बाद कमरे का माहौल ही बदल जाता है. जिन कर्मचारियों के चेहरे पर कुछ देर पहले चॉकलेट मिलने की हल्की निराशा दिखाई दे रही थी, उनके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है. इसमें गिफ्ट का असली मजा सिर्फ फोन मिलने में नहीं था, बल्कि उस तरीके में था, जिससे बॉस और मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को सरप्राइज दिया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो यूएई की मैनपावर कंपनी वर्ल्ड स्टार मैनपावर से जुड़ा है. कंपनी के फाउंडर निषाद हुसैन और उनकी पत्नी हसीना निषाद की तरफ से वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में एक टेबल पर कई पैकेट रखे दिखाई देते हैं. कर्मचारी एक-एक करके गिफ्ट उठाते हैं. किसी को iPhone मिलता है तो किसी को चॉकलेट. इसके बाद हसीना निषाद उन कर्मचारियों को भी iPhone देती नजर आती हैं, जिन्हें पहले चॉकलेट मिली थी. पूरा वीडियो किसी ऑफिस पार्टी से ज्यादा एक छोटे से सरप्राइज गेम जैसा लगता है, जहां आखिरी तक किसी को पता नहीं होता कि उसके लिए क्या रखा है.
वीडियो के साथ हसीना निषाद ने कर्मचारियों के लिए एक लंबा मैसेज भी शेयर किया. उन्होंने टीम की मेहनत, पॉजिटिव सोच और मिलकर काम करने की भावना को कंपनी की सफलता का अहम हिस्सा बताया. उन्होंने कर्मचारियों को अपनी क्षमता पर भरोसा रखने, आगे आने वाले मौकों को अपनाने और एक-दूसरे का साथ देते रहने के लिए प्रोत्साहित किया. उनका कहना था कि कंपनी की असली ताकत उसके लोग हैं और टीम मिलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती है. यह मैसेज बताता है कि इस गिफ्ट के पीछे सिर्फ महंगा फोन देने की बात नहीं थी. कंपनी अपने कर्मचारियों की मेहनत को पहचानने और उनका हौसला बढ़ाने का संदेश भी देना चाहती थी.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने कंपनी के इस अंदाज की तारीफ की. कुछ लोगों को कर्मचारियों के चेहरे पर आई खुशी सबसे ज्यादा पसंद आई. कई यूजर्स ने मजाक में अपनी कंपनियों और बॉस को टैग करने की कोशिश की. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे वीडियो देखकर अपने सीनियर्स को भी याद दिलाना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बॉस भी होते हैं. कई लोग इस वीडियो को अपने ऑफिस के ग्रुप या सीनियर्स के साथ शेयर करने की बात करते नजर आए. वजह साफ है- जब किसी ऑफिस में बॉस अचानक महंगा गिफ्ट दे दे तो उसकी चर्चा तो होगी ही.
इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात ने खींचा, वह सिर्फ iPhone नहीं था. असली बात थी सरप्राइज देने का तरीका. अगर शुरुआत में सभी कर्मचारियों को सीधे फोन दे दिए जाते तो शायद कहानी इतनी दिलचस्प नहीं होती. पहले किसी को iPhone और किसी को चॉकलेट देना, फिर चॉकलेट पाने वालों को भी फोन देकर चौंका देना, इस पूरे पल को यादगार बना देता है. ऑफिस की जिंदगी में ऐसे पल कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक गिफ्ट से ज्यादा मायने रख सकते हैं. खासकर तब, जब रोज की नौकरी में काम, टारगेट और डेडलाइन के बीच अचानक कुछ ऐसा हो जाए, जिसकी उम्मीद ही न हो.
यह वीडियो वायरल होने के बाद ऑफिस कल्चर को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. कर्मचारियों के लिए सैलरी और प्रमोशन तो जरूरी हैं ही, लेकिन काम के बीच मिलने वाली पहचान और सराहना भी लोगों के लिए मायने रखती है. किसी कर्मचारी को यह महसूस होना कि उसकी मेहनत देखी जा रही है, टीम में उसके योगदान की कद्र हो रही है, उसका मोटिवेशन बढ़ा सकता है. इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को सिर्फ महंगे गिफ्ट की कहानी के तौर पर नहीं देख रहे हैं. हालांकि, किसी कंपनी के पूरे वर्क कल्चर का अंदाजा सिर्फ एक वायरल वीडियो से नहीं लगाया जा सकता. यह वीडियो सिर्फ उस खास मौके पर कर्मचारियों को दिए गए सरप्राइज को दिखाता है.
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