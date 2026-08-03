/ऐसा पब्लिक टॉयलेट पहले कभी नहीं देखा होगा! सफाई देख महिला को नहीं हुआ यकीन, Video शेयर कर बताई वजह

किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों, बड़ी सड़कों और शानदार लाइफस्टाइल से नहीं होती, बल्कि वहां की छोटी-छोटी सार्वजनिक सुविधाएं भी उस शहर की तस्वीर दिखाती हैं. ऐसा ही कुछ दुबई के एक पब्लिक वॉशरूम के वीडियो ने दिखाया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए.
आमतौर पर पब्लिक टॉयलेट को लेकर लोगों के मन में सफाई को लेकर कई सवाल रहते हैं. लेकिन दुबई के एक कम्युनिटी पार्क के पास बने सार्वजनिक वॉशरूम का वीडियो देखकर एक महिला खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाईं. उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी सफाई देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह कोई आम पब्लिक टॉयलेट है.
दुबई में रहने वाली महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @ifha_familyindubai पर यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर का पूरा नजारा दिखाती हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वॉशरूम का फर्श पूरी तरह साफ है. वॉशबेसिन चमक रहे हैं, नल और दूसरी फिटिंग्स व्यवस्थित हैं और पूरे परिसर में सफाई का खास ध्यान रखा गया है. महिला ने बताया कि यह किसी फाइव स्टार होटल या बड़े मॉल का लग्जरी वॉशरूम नहीं है, बल्कि एक सामान्य पब्लिक वॉशरूम है, जो कम्युनिटी पार्क के पास बना हुआ है.
महिला ने वीडियो में बताया कि इस जगह पर रोज बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं. आसपास रिहायशी इलाके हैं और निर्माण कार्य भी चल रहे हैं. इसके बावजूद वॉशरूम की हालत देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई. उन्होंने कहा कि आमतौर पर इतनी भीड़ वाली जगहों पर पब्लिक टॉयलेट की सफाई बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यहां व्यवस्था काफी बेहतर नजर आती है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि यह वॉशरूम इतना साफ है कि कई घरों से भी ज्यादा बेहतर दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि किसी शहर की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक जगहों की देखभाल से भी पता चलती है.
महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि साफ-सुथरे सार्वजनिक स्थान लोगों के अनुभव को बेहतर बनाते हैं. उनका कहना था कि जब किसी शहर में छोटी-छोटी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है, तो यह वहां के सिस्टम और लोगों के प्रति जिम्मेदारी को दिखाता है. उन्होंने दुबई की तारीफ करते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था उन्हें हर बार प्रभावित करती है. उनके मुताबिक, यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को मिलने वाली सुविधा का हिस्सा है.
वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने दुबई की सफाई व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर ऐसी सोच हर जगह होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि साफ वातावरण लोगों के लिए बेहतर अनुभव बनाता है और यही किसी शहर की असली पहचान होती है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि दुबई की सबसे खास बात यहां की साफ सफाई और व्यवस्थित पब्लिक सुविधाएं हैं. कुछ लोगों ने यह भी बताया कि यूएई के कई सार्वजनिक स्थानों पर इसी तरह सफाई का ध्यान रखा जाता है.
वीडियो पर कई भारतीय यूजर्स ने भी कमेंट किए. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में भी कई जगहों पर सफाई को लेकर तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन पब्लिक प्लेस की देखभाल के लिए लोगों की भागीदारी भी जरूरी है. कुछ यूजर्स ने कहा कि सिर्फ सरकार या सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आम लोगों को भी सार्वजनिक जगहों को साफ रखने में सहयोग करना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आदतों और सार्वजनिक सुविधाओं से भी होती है.
दुबई के इस पब्लिक टॉयलेट का वीडियो सिर्फ सफाई की तारीफ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर एक नई चर्चा भी शुरू कर दी है. कई लोगों का मानना है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई, रखरखाव और बेहतर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए, तो लोगों का जीवन काफी आसान हो सकता है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोगों को यह बात खास तौर पर पसंद आ रही है कि एक सामान्य पब्लिक वॉशरूम भी इतना साफ और व्यवस्थित हो सकता है कि लोग उसकी तुलना घरों से करने लगें. यह घटना दिखाती है कि किसी शहर की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी चमक दमक में नहीं, बल्कि वहां की छोटी-छोटी सुविधाओं में भी छिपी होती है.
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