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ऐसा पब्लिक टॉयलेट पहले कभी नहीं देखा होगा! सफाई देख महिला को नहीं हुआ यकीन, Video शेयर कर बताई वजह

दुबई के एक पब्लिक वॉशरूम का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो शेयर करने वाली महिला वहां की सफाई, व्यवस्था और रखरखाव देखकर हैरान रह गईं. उन्होंने कहा कि यह पब्लिक टॉयलेट कई घरों से भी ज्यादा साफ दिखाई देता है. साफ फर्श, चमकते वॉशबेसिन और बेहतरीन मैनेजमेंट देखकर लोग भी दुबई की पब्लिक सुविधाओं की तारीफ कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:00 AM IST
ऐसा पब्लिक टॉयलेट पहले कभी नहीं देखा होगा! सफाई देख महिला को नहीं हुआ यकीन, Video शेयर कर बताई वजह
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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