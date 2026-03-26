मैंने चाचा को फावड़े से मारा... Uber कैब ड्राइवर ने लड़की के सामने खोला मर्डर का राज, Video बनाकर खोल दी पोल

Uber Driver Confession: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े मनोरंजन भी महसूस कर रहे हैं. इस वीडियो में एक महिला अपने उबर ड्राइवर से सामान्य बातचीत कर रही होती है, तभी ड्राइवर कथित तौर पर अपने चाचा की हत्या करने की बात बताता है. यह पूरा घटनाक्रम इतना सहज तरीके से होता है कि देखने वालों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

कैसे सामने आया मर्डर का खुलासा?

वीडियो में महिला ड्राइवर से बातचीत करते हुए उससे सवाल पूछती है और ड्राइवर खुद ही बताता है कि उसने अपने चाचा को फावड़े से मार दिया था. महिला उसकी बातों को दोहराते हुए कहती है कि वह इस केस में दो साल जेल में भी रह चुका है. इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला बिना घबराए पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करती रही. इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि महिला पूरे समय बेहद शांत नजर आई. उसने ड्राइवर से ऐसे सवाल पूछे जैसे कोई सामान्य बातचीत चल रही हो. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि वह अनजाने में मर्डर केस की गवाह बन गई. उसकी इस सहजता ने लोगों को हैरान कर दिया.

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उबर कंपनी ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद उबर कंपनी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने महिला से संपर्क करने और पूरे मामले की जांच करने की बात कही है, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके. वीडियो पर लोगों के मजेदार और हैरान करने वाले कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इतनी भी क्या नॉर्मल एक्टिंग, अगर वो लाइव डेमो दे देता तो?” वहीं एक अन्य ने कहा, “तुम बहुत बहादुर हो, मैं तो डर के मारे रो पड़ती.” कुछ यूजर्स ने कैब कंपनियों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठाए.

इस घटना के बाद लोगों के मन में कैब सेवाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या ड्राइवर का बैकग्राउंड सही तरीके से चेक किया जाता है. हालांकि, यह भी सच है कि इस वीडियो की सच्चाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने एक बार फिर सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है.