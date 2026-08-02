/₹200 का किराया, ₹2,000 की टिप! मूसलाधार बारिश में Uber ड्राइवर ने नहीं छोड़ा साथ, पैसेंजर ने दिया बड़ा इनाम

बारिश का मौसम जहां लोगों के लिए राहत लेकर आता है, वहीं कई बार यह सफर को बेहद मुश्किल भी बना देता है. सड़कें पानी से भर जाती हैं, ट्रैफिक थम जाता है और छोटे-छोटे रास्ते भी बड़ी चुनौती बन जाते हैं. ऐसे ही एक मुश्किल सफर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक Uber ड्राइवर ने अपनी जिम्मेदारी और इंसानियत से एक पैसेंजर का दिल जीत लिया.
पैसेंजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पूरी कहानी शेयर करते हुए बताया कि भारी बारिश के बीच उसने Uber बुक की थी. उसके साथ उसकी मां भी मौजूद थीं, इसलिए उसने ड्राइवर से खास तौर पर राइड कैंसिल न करने की गुजारिश की थी. आमतौर पर ऐसे खराब मौसम में कई ड्राइवर राइड लेने से मना कर देते हैं, लेकिन सुरेश नाम के इस ड्राइवर ने न सिर्फ राइड एक्सेप्ट की, बल्कि हर मुश्किल को पार करते हुए पैसेंजर तक पहुंच गए.
वायरल पोस्ट में यात्री ने बताया कि जब उसने Uber बुक की, उस समय बाहर तेज बारिश हो रही थी और हालात काफी खराब थे. उसे डर था कि शायद ड्राइवर मौसम की वजह से राइड कैंसिल कर देगा. लेकिन सुरेश ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने पहले फोन पर करीब 20 मिनट तक पैसेंजर से बात की, जिससे सही लोकेशन समझ सकें. जब जगह ढूंढने में परेशानी हुई, तो उन्होंने WhatsApp पर लोकेशन मंगाई और आखिरकार बारिश के बीच पैसेंजर तक पहुंच गए. पैसेंजर ने बताया कि ड्राइवर के चेहरे पर पूरे सफर के दौरान परेशानी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव था.
यह सफर इतना आसान नहीं था. पैसेंजर ने अपने पोस्ट में बताया कि रास्ते में कई जगहों पर पानी भरा हुआ था. हालात इतने खराब थे कि कुछ जगहों पर पानी कार के बोनट तक पहुंच गया था. इसके बावजूद सुरेश ने अपनी Ertiga कार को बेहद सावधानी से चलाया और उन्हें व उनके माता-पिता को सुरक्षित घर तक पहुंचाया. पैसेंजर ने बताया कि सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब एक घंटे का समय लग गया, लेकिन ड्राइवर ने न तो गुस्सा किया और न ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई.
The ride was for a mere Rs. 279. The driver came for us in heavy rains and didn't cancel. When location was not clear he asked for location on WA directly and finally came. Picked us all. Drove his Ertiga in water logged roads where the water was till the car bonet. Dropped me… https://t.co/xXW4XaFi5S pic.twitter.com/B0DYkgaA33
— Cycle Chain Shankar (@dakuwithchaku) July 31, 2026
पैसेंजर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पूरी राइड का किराया सिर्फ 279 रुपये था. लेकिन ड्राइवर की मेहनत, धैर्य और सेवा भावना देखकर उसने उन्हें 2000 रुपये की टिप देने का फैसला किया. उसने कहा कि यह सिर्फ पैसे देना नहीं था, बल्कि उस इंसान के प्रयासों का सम्मान था, जिसने खराब मौसम में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई. पैसेंजर ने ड्राइवर को 'जेम ह्यूमन' बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों की वजह से इंसानियत पर भरोसा बना रहता है.
जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर शेयर हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने यात्री और ड्राइवर दोनों की तारीफ करनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि जहां एक तरफ ड्राइवर ने मुश्किल समय में अपनी ड्यूटी निभाई, वहीं पैसेंजर ने भी उसकी मेहनत को पहचानकर एक अच्छी मिसाल पेश की. एक यूजर ने लिखा कि अच्छे और ईमानदार ड्राइवरों की मेहनत को इस तरह सम्मान मिलना चाहिए. वहीं, दूसरे यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उसने भी पिछले साल ऐसी ही स्थिति में एक ड्राइवर को ज्यादा पैसे दिए थे, जब उसे पानी भरी सड़क पार करनी पड़ी थी. एक अन्य यूजर ने कहा कि वह भी अच्छे ड्राइवरों को अक्सर किराए से ज्यादा पैसे देता है, क्योंकि उनकी मेहनत और व्यवहार की कीमत सिर्फ मीटर में दिखने वाले किराए से ज्यादा होती है.
यह कहानी सिर्फ एक Uber राइड की नहीं है, बल्कि उस भरोसे और इंसानियत की है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे कामों से दिखाई देती है. बारिश, पानी और खराब हालात के बीच सुरेश ने जहां अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाई, वहीं पैसेंजर ने भी उनकी मेहनत को समझा और सम्मान दिया. आज के समय में जब अक्सर लोगों के बीच संवेदनाएं कम होने की बातें होती हैं, ऐसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि छोटी सी मदद और एक अच्छा व्यवहार किसी का पूरा दिन बदल सकता है.