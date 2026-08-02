/₹200 का किराया, ₹2,000 की टिप! मूसलाधार बारिश में Uber ड्राइवर ने नहीं छोड़ा साथ, पैसेंजर ने दिया बड़ा इनाम

जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर शेयर हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने यात्री और ड्राइवर दोनों की तारीफ करनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि जहां एक तरफ ड्राइवर ने मुश्किल समय में अपनी ड्यूटी निभाई, वहीं पैसेंजर ने भी उसकी मेहनत को पहचानकर एक अच्छी मिसाल पेश की. एक यूजर ने लिखा कि अच्छे और ईमानदार ड्राइवरों की मेहनत को इस तरह सम्मान मिलना चाहिए. वहीं, दूसरे यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उसने भी पिछले साल ऐसी ही स्थिति में एक ड्राइवर को ज्यादा पैसे दिए थे, जब उसे पानी भरी सड़क पार करनी पड़ी थी. एक अन्य यूजर ने कहा कि वह भी अच्छे ड्राइवरों को अक्सर किराए से ज्यादा पैसे देता है, क्योंकि उनकी मेहनत और व्यवहार की कीमत सिर्फ मीटर में दिखने वाले किराए से ज्यादा होती है.