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₹200 का किराया, ₹2,000 की टिप! मूसलाधार बारिश में Uber ड्राइवर ने नहीं छोड़ा साथ, पैसेंजर ने दिया बड़ा इनाम

तेज बारिश, जलभराव और मुश्किल रास्तों के बीच एक Uber ड्राइवर ने जिस धैर्य और जिम्मेदारी के साथ यात्री और उसके परिवार को सुरक्षित घर पहुंचाया, उसने लोगों का दिल जीत लिया. यात्री ने बताया कि ड्राइवर ने खराब मौसम में भी राइड कैंसिल नहीं की और घंटों मेहनत करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाया. इसके बाद उसने 279 रुपये के किराए के बदले ड्राइवर को 2000 रुपये की टिप देकर उसका सम्मान किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 02, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:22 AM IST
₹200 का किराया, ₹2,000 की टिप! मूसलाधार बारिश में Uber ड्राइवर ने नहीं छोड़ा साथ, पैसेंजर ने दिया बड़ा इनाम
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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