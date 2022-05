उबर ड्राइवर ने की इस लड़की की मदद, चमकी किस्मत और मिल गए 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए!

Uber Driver Got More Than One Crore For Helping: 'मुसीबत में सच्चे दिल से किसी की मदद करो, तो किस्मत आपको उसका इनाम जरूर देती है', ये कहावत आपने सुनी होगी. लेकिन एक उबर ड्राइवर के लिए ये कहावत बिल्कुल सच हो गई है. दरअसल, एक उबर ड्राइबर ने एक लड़की की मुसीबत में मदद की और लड़की ने उसे करोड़पति बना दिया. अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो रहे कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल (Coachella Music and Art Festival) के दौरान एक टिकटॉक इंफ्लूएंसर (TikTok Influencer) बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई. फेस्टिवल के दौरान 23 साल की Influencer बेक्का मूर का पर्स चोरी हो गया. जिसमें बेक्का के क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य चीजें थीं. उबर के राउल टोरेस नाम के ड्राइवर ने बेक्का के साथ रहकर उसकी चीजें ढूंढ़ने में मदद की. ड्राइवर की इस मदद की वजह से उसे 2 लाख 40 हजार डॉलर (1 करोड़ 86 लाख रुपए) का फायदा हुआ.

बेक्का का सामान चोरी होने के बाद राउल उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया. जहां उसने शिकायत लिखवाई और पुलिस के साथ मिलकर फोन को ढूंढने का काफी प्रयास किया. लेकिन काफी कोशिश के बाद भी फोन नहीं मिला. इसके बाद राउल बेक्का को नया फोन दिलाने ले गए. साथ ही उसे स्टारबक्स (Starbucks) में कॉफी भी पिलाई.

i got robbed at Coachella, my phone, credit card, & keys were taken. the next day i was left in a city alone with no way to ask for help. a hotel got me an uber & the driver ended his shift to stay w me all day. he helped me file a police report & we ended up getting margs lol pic.twitter.com/cKWrfOINC3

— becca moore (@becccamoore) April 29, 2022