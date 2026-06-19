महिला की यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. X पर शेयर किए गए इस पोस्ट को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने कहा कि यह कहानी बताती है कि हर रेटिंग के पीछे एक इंसान की अपनी जिंदगी और संघर्ष होता है. किसी की कम रेटिंग देखकर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि कई बार लोग छोटी-छोटी बातों पर कम स्टार दे देते हैं, जबकि सामने वाले की असली परिस्थिति कोई नहीं जानता. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि 4.59 रेटिंग कोई खराब रेटिंग नहीं है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी हो सकती है. यह कहानी एक बार फिर याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया में हम अक्सर नंबर और रिव्यू के आधार पर लोगों को परखने लगते हैं, लेकिन हर प्रोफाइल के पीछे एक इंसान, उसकी मेहनत और उसकी अपनी कहानी होती है.