Uber Driver Low Rating Viral Story: आज के मॉडर्न ऑनलाइन समय में रेटिंग और रिव्यू किसी का भी चरित्र प्रमाण पत्र बन गया है. लोग किसी भी ऑनलाइन सर्विस लेने से पहले रेटिंग और रिव्यू देखकर काम करते हैं. खाना मंगवाना हो, होटल बुक करना हो या कैब लेनी हो, लोग अक्सर स्टार रेटिंग देखकर फैसला लेते हैं. कई बार लोगों को ज्यादा रेटिंग वाले लोगों पर भरोसा जल्दी हो जाता है, जबकि कम रेटिंग देखकर लोग पीछे हट जाते हैं.
लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी इंसान को सिर्फ एक नंबर से नहीं समझा जा सकता. दरअसल, एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी Uber राइड का अनुभव शेयर किया. महिला ने बताया कि शुरुआत में उसने ड्राइवर की रेटिंग देखकर थोड़ी चिंता की थी, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आया कि उस कम रेटिंग के पीछे कोई खराब सर्विस नहीं, बल्कि एक इंसान की मजबूरी छिपी हुई थी.
महिला ने बताया कि एक दिन वह ऑफिस के लिए जल्दी में थी और उसने Uber कैब बुक की. कैब बुक करने के बाद उसकी नजर ड्राइवर की प्रोफाइल पर गई, जहां रेटिंग 4.59 दिखाई दे रही थी. आमतौर पर लोग 4.8 या उससे ज्यादा रेटिंग वाले ड्राइवर को प्राथमिकता देते हैं. कम रेटिंग देखकर कई लोग कैब कैंसिल भी कर देते हैं. लेकिन उस समय महिला के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने राइड जारी रखी. हालांकि, सफर शुरू होने के बाद उसका अनुभव बिल्कुल अलग रहा. ड्राइवर ने बेहद अच्छे तरीके से बात की, सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाई और समय पर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया. महिला को लगा कि ड्राइवर की सर्विस काफी अच्छी है और वह उसे अच्छी रेटिंग देगी.
राइड खत्म होने के बाद महिला ने ड्राइवर से कहा कि वह उसे 5 स्टार रेटिंग देगी. लेकिन ड्राइवर ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर महिला हैरान रह गई. ड्राइवर ने उससे कहा कि वह उसे 5 स्टार रेटिंग न दे. पहले महिला को यह बात समझ नहीं आई कि कोई अच्छा काम करने के बाद भी ज्यादा रेटिंग क्यों नहीं चाहता. इसके बाद ड्राइवर ने अपनी वजह बताई. उसने कहा कि अगर उसकी रेटिंग ज्यादा बढ़ जाती है, तो Uber का सिस्टम उसे ज्यादा लंबी दूरी वाली राइड्स और एयरपोर्ट जैसी हाई प्रायोरिटी राइड्स देने लगता है. लेकिन उसकी जिंदगी की परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वह लंबे समय तक घर से दूर रह सके.
I was running late for work one morning and when I requested an Uber I noticed the driver had a 4.59 rating. Normally I probably would have canceled, but I was more worried about getting to work on time than analyzing ratings.
When I got in, he greeted me politely, confirmed the…
10th Wonder (@boltedsage77) June 16, 2026
ड्राइवर ने बताया कि उसकी पत्नी इस समय गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसका कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है. ऐसे समय में उसे अपनी पत्नी के पास रहना जरूरी है. उसने कहा कि अगर उसे ज्यादा लंबी दूरी वाली राइड्स मिलने लगीं तो वह कई घंटों तक घर से बाहर रहेगा. ऐसे में अगर पत्नी को अचानक उसकी जरूरत पड़ी तो वह तुरंत उसके पास नहीं पहुंच पाएगा. यही वजह थी कि वह जानबूझकर अपनी रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था. उसके लिए ज्यादा कमाई से ज्यादा जरूरी इस समय अपनी पत्नी का साथ देना था. महिला ने ड्राइवर की बात सुनी तो वह भावुक हो गई. उसने ड्राइवर की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे 5 स्टार की जगह 4 स्टार रेटिंग दी.
महिला की यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. X पर शेयर किए गए इस पोस्ट को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने कहा कि यह कहानी बताती है कि हर रेटिंग के पीछे एक इंसान की अपनी जिंदगी और संघर्ष होता है. किसी की कम रेटिंग देखकर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि कई बार लोग छोटी-छोटी बातों पर कम स्टार दे देते हैं, जबकि सामने वाले की असली परिस्थिति कोई नहीं जानता. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि 4.59 रेटिंग कोई खराब रेटिंग नहीं है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी हो सकती है. यह कहानी एक बार फिर याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया में हम अक्सर नंबर और रिव्यू के आधार पर लोगों को परखने लगते हैं, लेकिन हर प्रोफाइल के पीछे एक इंसान, उसकी मेहनत और उसकी अपनी कहानी होती है.
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