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मुझे नहीं चाहिए 5-स्टार रेटिंग... Uber ड्राइवर ने बताई अपनी 'खराब प्रोफाइल' की वजह, सुनकर पैसेंजर को लगा झटका

Uber Driver Low Rating Viral Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक उबर ड्राइवर की कहानी वायरल हो रही है, जिसे जानने के बाद आपका भी नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा. आमतौर पर जहां हर कैब ड्राइवर अपनी रेटिंग को 5-स्टार बनाए रखने के लिए पैसेंजर्स के आगे-पीछे घूमता है, वहीं इस उबर ड्राइवर ने जानबूझकर अपनी कम रेटिंग रखी हुई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:00 PM IST
मुझे नहीं चाहिए 5-स्टार रेटिंग... Uber ड्राइवर ने बताई अपनी 'खराब प्रोफाइल' की वजह, सुनकर पैसेंजर को लगा झटका
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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