Uber ड्राइवर ने महिला को जड़ा थप्पड़, शिकायत की तो कंपनी ने किया ब्लॉक! फिर ट्वीट कर कहा ऐसा

Mumbai Uber Driver Slaps Woman: महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए कैब सर्विस जैसे उबर और ओला लाइफलाइन बन चुके हैं. देर रात जाना हो या ऑफिस की जल्दबाजी, लोग इन पर भरोसा करते हैं. लेकिन मुंबई से एक ऐसी घटना सामने आई है जो कैब में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. यहां एक महिला पैसेंजर ने आरोप लगाया है कि एक उबर ड्राइवर ने उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया. हद तो तब हो गई जब महिला ने इसकी शिकायत कंपनी से की, तो मदद करने के बजाय उबर ने महिला का ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया. जब सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हुआ और लोगों का गुस्सा फूटा, तब जाकर कंपनी की नींद खुली और उन्होंने माफी मांगी.

एक छोटी सी बहस और फिर थप्पड़

यह पूरी घटना मुंबई की है, जहां एक महिला ने अपने रोजाना के सफर के लिए उबर कैब बुक की थी. सफर के दौरान किसी बात को लेकर महिला और उबर ड्राइवर के बीच बहस शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर ने अपनी मर्यादा खो दी और महिला पैसेंजर पर हाथ उठा दिया. महिला का आरोप है कि ड्राइवर ने उसे सरेआम थप्पड़ मारा. इस अचानक हुए हमले से महिला पूरी तरह सहम गई और उसने तुरंत इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया.

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शिकायत करने पर मिला बड़ा झटका

इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने उबर के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया. उसे उम्मीद थी कि कंपनी अपने ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और उसे सुरक्षा का भरोसा देगी. लेकिन इसके उलट उबर ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया. कंपनी ने बिना किसी ठोस जांच के पीड़ित महिला का ही उबर अकाउंट ब्लॉक कर दिया. यानी जिस महिला के साथ मारपीट हुई, उसे ही ऐप इस्तेमाल करने से रोक दिया गया.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

जब उबर ने महिला की शिकायत पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो उसने इस पूरी आपबीती को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया. महिला का यह पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया. लोग उबर की इस हरकत पर भड़क गए. यूजर्स ने कंपनी को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या महिलाओं की सुरक्षा उबर के लिए कोई मायने नहीं रखती? लोगों के बढ़ते गुस्से और चौतरफा दबाव के बाद उबर इंडिया को अपनी गलती का अहसास हुआ.

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मामला हाथ से निकलता देख उबर ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर महिला से माफी मांगी. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वे इस घटना के लिए बेहद शर्मिंदा हैं. अकाउंट ब्लॉक करने के पीछे उन्होंने दलील दी कि जब भी किसी राइड में ऐसी गंभीर शिकायत आती है, तो जांच पूरी होने तक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दोनों पक्षों (पैसेंजर और ड्राइवर) के अकाउंट को अस्थायी रूप से होल्ड या ब्लॉक कर दिया जाता है. कंपनी ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.