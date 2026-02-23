अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

Success Story: दिल्ली में कैब चलाने वाले हजरत नाम के ड्राइवर इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने Uber के साथ 50,000 ट्रिप पूरी कर ली हैं. उनका वीडियो ‘ड्राइविंग विद द उबर इंडिया’ के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया, जहां उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के बारे में खुलकर बात की. यह उपलब्धि सुनने में जितनी बड़ी लगती है, उतनी ही बहस भी खड़ी कर रही है.

शुरुआत कैसे हुई?

हजरत मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि पहले वह तीन साल तक सिलाई कंपनी में काम करते थे. उसी दौरान एक दोस्त ने उन्हें Uber जॉइन करने की सलाह दी. दोस्त ने कहा कि यहां अच्छा काम मिलता है. हजरत के मुताबिक, वह ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और शुरुआत में ऐप, लोकेशन और सिस्टम समझना मुश्किल था. लेकिन धीरे-धीरे अनुभव के साथ सब आसान हो गया.

50 हजार ट्रिप कैसे पूरी हुई?

हजरत का कहना है कि लगातार मेहनत और धैर्य से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. उनका दावा है कि उन्होंने 50,000 ट्रिप पूरी की हैं. वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी सबसे ज्यादा मासिक कमाई 1,20,000 रुपये रही. उन्होंने यह भी कहा कि Uber का लोकेशन सिस्टम बेहतर काम करता है और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की आजादी मिलती है.

क्या सच में 1.20 लाख संभव है?

हालांकि 1.20 लाख रुपये महीने की कमाई सुनकर लोग हैरान हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राइवर की आमदनी कई बातों पर निर्भर करती है. दिल्ली में एक Uber ड्राइवर की औसत मासिक कमाई लगभग 18 से 25 हजार रुपये के बीच मानी जाती है. सर्ज प्राइसिंग, ट्रिप की संख्या, दूरी, समय और कंपनी की सर्विस फीस जैसी चीजें कमाई को प्रभावित करती हैं. इसलिए हर महीने समान कमाई होना जरूरी नहीं है.

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और हजारों व्यूज मिले. कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने हजरत की मेहनत की तारीफ की, तो कुछ ने सवाल उठाए कि जमीनी हकीकत इतनी आसान नहीं है. कई यूजर्स ने कैब ड्राइवरों को आने वाली चुनौतियों जैसे ईंधन खर्च, कमीशन और लंबी ड्यूटी का जिक्र किया.

कमाई का असली गणित क्या है?

कैब इंडस्ट्री में कमाई का फॉर्मूला सीधा नहीं होता. जितना ज्यादा समय सड़क पर, उतनी ज्यादा ट्रिप की संभावना. लेकिन साथ ही गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल-डीजल खर्च और प्लेटफॉर्म फीस भी जुड़ी होती है. ऐसे में 1.20 लाख रुपये की कमाई संभव तो है, लेकिन यह हर ड्राइवर के लिए स्थायी आंकड़ा नहीं माना जा सकता. हजरत की कहानी मेहनत का उदाहरण जरूर है, मगर पूरी सच्चाई समझने के लिए आंकड़ों को भी समझना जरूरी है.