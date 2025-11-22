कैब ड्राइवर ने भेजा ऐसा खतरनाक मैसेज कि पैसेंजर की रूह कांप गई! सच्चाई सामने आई तो हंसी नहीं रुकी

Funny Uber Story: टेक्नोलॉजी कभी-कभी हमारी मदद करने के बजाय हमारी धड़कनें कैसे बढ़ा सकती है, इसका एक ताजा और मजेदार उदाहरण सामने आया है. एक टेकी (IT प्रोफेशनल) ने उबर कैब बुक की, लेकिन ड्राइवर के एक मैसेज ने उसे इतना डरा दिया कि उसे लगा जैसे उसकी जान खतरे में है. यह सब एक छोटे से ट्रांसलेशन की गलती की वजह से हुआ, जिसने इंटरनेट पर लोगों को लोटपोट कर दिया है.

आखिर पैसेंजर के साथ हुआ क्या?

मेटा कंपनी में काम करने वाले अर्नव गुप्ता ने एक्स पर अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक उबर कैब बुक की थी. जब वह घर से निकल रहे थे, तो उन्होंने ड्राइवर को मैसेज किया कि दो मिनट रुकें. इसके तुरंत बाद उनके फोन पर उबर ऐप से एक नोटिफिकेशन आया जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए. मैसेज का इंग्लिश अनुवाद था- "मुझे हत्या (Murder) की धमकी मिल रही है."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

डर के मारे पैसेंजर ने क्या सोचा?

अर्नव ने बताया कि यह मैसेज पढ़ते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई. उनके दिमाग में तरह-तरह के बुरे ख्याल आने लगे. वे सोचने लगे कि क्या ड्राइवर मुझे धमकी दे रहा है क्योंकि मैंने उसे इंतजार करवाया? या क्या सड़क पर कोई और ड्राइवर को मारने की धमकी दे रहा है क्योंकि उसने रास्ता रोका हुआ है? उस एक पल के लिए उन्हें लगा कि आज तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है.

सच्चाई जानकर कैसे निकली जान में जान?

घबराते हुए अर्नव ने पूरी बात समझने के लिए ऐप खोला और मैसेज के नीचे दिए गए 'ट्रांसलेट' ऑप्शन पर क्लिक किया. जैसे ही असली मैसेज समझ आया, उन्होंने राहत की बहुत लंबी सांस ली. दरअसल, ड्राइवर किसी खतरे में नहीं था, बल्कि वह सिर्फ अपनी लोकेशन बता रहा था. ड्राइवर ने हिंदी-इंग्लिश मिक्स करके टाइप किया था: "Murder deri ke samne hun" (मर्डर डेरी के सामने हूं). वह कहना चाहता था कि वह Mother Dairy (मदर डेयरी) के सामने खड़ा है. लेकिन ऐप के ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन ने 'मदर' को 'मर्डर' समझ लिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया.

Today I made my Uber driver wait for 2 min as I was getting out of my house. And suddenly I received a notification from Uber "I am facing the threat of murder" Strap in for a thrilling story pic.twitter.com/Xmvio9QuIQ — Arnav Gupta (@championswimmer) November 21, 2025

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

लोगों को यह किस्सा कैसा लगा?

अर्नव का यह पोस्ट वायरल हो गया है और इसे 4.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इसे साल का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि बात यहां खत्म होगी." दूसरे ने मजाक में कहा, "हॉलीवुड फिल्मों से भी बेहतर सस्पेंस था यह तो!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह सबसे डरावनी और साथ ही सबसे मज़ेदार कहानियों में से एक है."