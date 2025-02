ऐप में महिला राइडर, डिलीवरी करने आया अधेड़ शख्स, कस्टमर ने पूछा- ये कैसा फ्रॉड चल रहा?

Online Food Delivery: ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले एक शख्स को तब हैरानी हुई जब डिलीवरी एक पुरुष राइडर ने की, जबकि ऐप में दिखा रहा था कि डिलीवरी एक महिला करेगी. इस हैरान कर देने वाले बदलाव से परेशान होकर एक्स यूजर मैट स्टीवंस ने सोशल मीडिया पर उबर को टैग करते हुए इस गड़बड़ी के बारे में पूछा. स्टीवंस ने एक्स पर लिखा, "हाय, उबर. क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मेरा खाना, जो एक महिला द्वारा डिलीवर किया जाना था, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने क्यों डिलीवर किया? धन्यवाद, आपके जवाब का इंतजार रहेगा."

सांसद को भी लिखा ईमेल

उन्होंने इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए एक सांसद के माध्यम से ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में ऐसी घटना दूसरी बार हुई है. जवाब में, उबर ने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया और घटना के बारे में और जानकारी मांगी. कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि एक टीम मेंबर इस मामले को देखने के लिए उनसे संपर्क करेगा.

ऐप में दिखा रही थी महिला का नाम

स्टीवंस द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, खाना डिलीवरी के लिए सादिया नाम की एक महिला को असाइन किया गया था, जो होंडा पीसीएस पर आने वाली थी. हालांकि, ऐप में जो दिखाया गया था उसके उलट, एक आदमी आखिरकार ग्राहक के स्थान पर ऑर्डर देने के लिए पहुंचा, जिससे कंफ्यूजन और चिंता हुई.

ईमेल में लगाए गंभीर आरोप

उनके ईमेल के एक हिस्से से समझ सकते है कि उन्होंने क्यों शिकायत की. उन्होंने लिखा, "मैं आपका एक कस्टमर हूं और एक खास मुद्दा है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है फूड डिलीवरी सेक्टर में अवैध तरीके से काम में हाल ही में हुई बढ़ोतरी. पिछले छह महीनों में मेरे साथ हुई डिलीवरी के दो अलग-अलग उदाहरण हैं, जो किसी एक शख्स द्वारा डिलीवीर किए जाने थे, लेकिन इसके बजाय दूसरे शख्स द्वारा डिलीवरी किए गए."

इसमें आगे कहा, "एक हालिया अध्ययन में दिखाया गया है कि लंदन में 4 में से 1 उबर ईट्स ड्राइवर अवैध रूप से काम कर रहे हैं. चूंकि फूड डिलीवरी ड्राइवर्स अक्सर युवा महिलाएं और कभी-कभी बच्चों के साथ काम करती हैं. इसलिए यह बढ़ोतरी बेहद चिंताजनक है."

We'd like to follow up with you right away. Please send us a DM with the phone number and email address attached to your account along with the order info and any additional details, a member of our team will get in touch. https://t.co/sd7yH5jmbJ

— Uber Support (@Uber_Support) February 15, 2025