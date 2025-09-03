अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल
Advertisement
trendingNow12907414
Hindi Newsजरा हटके

अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

Flying Fish Video Viral: उड़ने वाली मछली (फ्लाइंग फिश) के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सच में मछली को उड़ते हुए देखा है. आज हम उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसमें समुद्र के ऊपर एक मछली उड़ती हुई दिखाई दे रही है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

Viral Video: समुद्र की दुनिया भी कई रहस्यमयी जीवों से भरी हुई है. गहरे समुद्र में आज भी ऐसे कई जीव हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में ​सुना है. आज हम आपकी कहानियों वाली मछली दिखाने जा रहे हैं. आपने कभी ना कभी उड़ने वाली मछली के बारे में तो जरूर सुना होगा, आज देख भी लीजिए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उड़ने वाली मछली दिखाई जा रही है. वीडियो समुद्र का है जिसमें उड़ने वाली मछली को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद ​कर लिया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: ये तो हद हो गई भाई! ओपन टॉयलेट में बैठकर ले सकते हैं पहाड़-नदियों का आनंद, Video ने उड़ाई सबकी नींद

कैसी दिखती है ये मछली?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र में पानी की सतह से ऊपर एक मछली किसी पक्षी की तरह तेज रफ्तार से उड़ रही है. इस मछली के साथ-साथ पानी पर बोट भी दौड़ रही है और उसी से ये वीडियो शूट किया जा रहा है. इसके बाद वीडियो में ​देखा जा सकता है कि बोट पर सवार एक व्यक्ति उस मछली को अपने हाथ में लेकर कैमरे में दिखाने की कोशिश करता है. इस मछली के दोनों तरफ किसी पक्षी की तरह पंख भी हैं. ये मछली देखने में किसी पक्षी से कम नहीं लगती है. लोग इस वीडियो को देखकर काफी हैरान हो रहे हैं. क्योंकि ये मछली बहुत ही कम देखने को मिलती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @drsaleemupsc नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 61 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने खूब पसंद किया और कई मजेदार कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा, "सारा रहस्य समुद्र के गर्भ में है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कोई मछली पानी के बाहर कैसे जिंदा रह सकती है." तीसरे यूजर ने लिखा,  "ये तो बहुत स्पीड से उड़ रही थी तो इसको इन्होंने पकड़ा कैसे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral Videosocial mediaFlying Fish

Trending news

हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
;