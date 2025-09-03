अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

Viral Video: समुद्र की दुनिया भी कई रहस्यमयी जीवों से भरी हुई है. गहरे समुद्र में आज भी ऐसे कई जीव हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में ​सुना है. आज हम आपकी कहानियों वाली मछली दिखाने जा रहे हैं. आपने कभी ना कभी उड़ने वाली मछली के बारे में तो जरूर सुना होगा, आज देख भी लीजिए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उड़ने वाली मछली दिखाई जा रही है. वीडियो समुद्र का है जिसमें उड़ने वाली मछली को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद ​कर लिया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कैसी दिखती है ये मछली?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र में पानी की सतह से ऊपर एक मछली किसी पक्षी की तरह तेज रफ्तार से उड़ रही है. इस मछली के साथ-साथ पानी पर बोट भी दौड़ रही है और उसी से ये वीडियो शूट किया जा रहा है. इसके बाद वीडियो में ​देखा जा सकता है कि बोट पर सवार एक व्यक्ति उस मछली को अपने हाथ में लेकर कैमरे में दिखाने की कोशिश करता है. इस मछली के दोनों तरफ किसी पक्षी की तरह पंख भी हैं. ये मछली देखने में किसी पक्षी से कम नहीं लगती है. लोग इस वीडियो को देखकर काफी हैरान हो रहे हैं. क्योंकि ये मछली बहुत ही कम देखने को मिलती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @drsaleemupsc नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 61 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने खूब पसंद किया और कई मजेदार कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा, "सारा रहस्य समुद्र के गर्भ में है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कोई मछली पानी के बाहर कैसे जिंदा रह सकती है." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये तो बहुत स्पीड से उड़ रही थी तो इसको इन्होंने पकड़ा कैसे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.