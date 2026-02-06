जीते 49 करोड़ और फिर आधे पैसे दोस्त को दे दिए! जानें भारतीय शख्स रातोंरात कैसे बना करोड़पति

Udupi Man Wins 49 crore in Abu Dhabi: कर्नाटक के उडुपी जिले से ताल्लुक रखने वाले शांतनु शेट्टिगर के लिए एक आम सा दिन अचानक खास बन गया जब उनके हाथ इंटरनेशनल लॉटरी का जैकपॉट लगा. अबू धाबी में आयोजित बिग टिकट लकी ड्रॉ में उन्होंने 20 मिलियन दिरहम यानी करीब 49 करोड़ रुपये जीत लिए. शांतनु इस समय ओमान में रिटेल सेल्स की नौकरी करते हैं और उन्होंने यह टिकट अपने एक दोस्त के साथ मिलकर खरीदा था, इसलिए इनाम की रकम भी दोनों आपस में बांटेंगे.

टिकट की कीमत कितनी थी?

इस लकी ड्रॉ का टिकट सिर्फ 500 दिरहम का था, जो भारतीय मुद्रा में करीब 12 हजार रुपये बैठता है. शांतनु पहले भी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी टिकट खरीदते रहते थे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. एक छोटे से निवेश ने उन्हें मल्टी करोड़पति बना दिया. उडुपी में उनका परिवार इस खुशखबरी से बेहद उत्साहित है. यह जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि एक महीने पहले ही शांतनु के घर बेटी का जन्म हुआ है.

परिवार वालों का मानना है कि नवजात बच्ची अपने साथ खुशकिस्मती लेकर आई है और इसी वजह से घर में यह बड़ा चमत्कार हुआ. रिश्तेदार और शुभचिंतक मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं.

शांतनु ने परिवार को क्या बताया?

जैसे ही शांतनु को अपनी जीत का पता चला, उन्होंने तुरंत घर फोन कर यह खुशखबरी दी. उन्होंने बताया कि वह करीब एक महीने में भारत लौटने की योजना बना रहे हैं. इस समय उनकी पत्नी प्रसव के बाद तीर्थहाली में रह रही हैं. उनके पिता ददप्पा ने इस जीत को भगवान का आशीर्वाद बताया और उम्मीद जताई कि उनका बेटा इस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा.

उनकी जिंदगी पहले कैसी थी?

शांतनु का सफर बहुत सिंपल बैकग्राउंड से शुरू हुआ था. उनका परिवार उडुपी के पास मट्टू गांव में खेती पर निर्भर था. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की लेकिन बीच में छोड़ दी और बाद में डिप्लोमा पूरा कर नौकरी की तलाश में विदेश चले गए. वहां एक साधारण सी रिटेल जॉब करते हुए भी उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा. अबू धाबी बिग टिकट से मिली इस बड़ी रकम ने शांतनु और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे दी है. यह जीत उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गई है और आसपास के लोगों के लिए भी यह कहानी उम्मीद की तरह है कि कभी-कभी किस्मत सबसे अनपेक्षित तरीके से बदल सकती है.