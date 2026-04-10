चिम्पांजियों का 'गैंग्स ऑफ वासेपुर'! सगे भाइयों की जंग में 28 को नोंच-नोंचकर मार डाला, जानें डरावनी वजह

Uganda Chimpanzee Civil War: जानवर भी इंसानों की तरह राजनीति और सत्ता के लिए एक-दूसरे का कत्ल कर सकते हैं? युगांडा के किबाले नेशनल पार्क से आई एक खबर ने वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों को सन्न कर दिया है. 'नोगो' चिम्पांजी समुदाय, जो दशकों से करीब 200 सदस्यों के साथ बड़े प्यार और सहयोग से रहता था, अब दो टुकड़ों में बंट चुका है और उनके बीच एक खूनी 'सिविल वॉर' छिड़ गया है."

यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत किए जा रहे हमले हैं. एक गुट दूसरे गुट के सदस्यों को घेरकर मार रहा है, और अब तक 28 चिम्पांजी इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो चिम्पांजी आज एक-दूसरे की जान ले रहे हैं, वो कभी एक-दूसरे का खाना बांटते थे और साथ खेलते थे. आखिर क्या हुआ कि सालों की दोस्ती अचानक कट्टर दुश्मनी में बदल गई? क्या यह सिर्फ सत्ता का लालच है या इसके पीछे प्रकृति का कोई गहरा इशारा? आइए जानते हैं नोगो के इस खूनी 'चिम्पांजी वॉर' की पूरी इनसाइड स्टोरी.

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क्या है ये चौंकाने वाली ‘चिंपैंजी सिविल वॉर’?

युगांडा के किबाले नेशनल पार्क में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां चिंपैंजी के एक ही समुदाय के दो गुट आपस में खून-खराबे पर उतर आए हैं. इसे वैज्ञानिक ‘सिविल वॉर’ कह रहे हैं. नोगो नाम का यह समुदाय कभी करीब 200 चिंपैंजी का एकजुट परिवार था, लेकिन अब यह दो हिस्सों में बंट चुका है.

कितनी भयावह हो चुकी है यह लड़ाई?

इस संघर्ष में अब तक कम से कम 28 चिंपैंजी मारे जा चुके हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं. कई अन्य गायब हैं, जिन्हें मृत माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘वेस्टर्न’ नाम का छोटा लेकिन आक्रामक गुट संगठित तरीके से हमला करता है. ये चिंपैंजी लाइन बनाकर अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं और खासतौर पर ‘सेंट्रल’ गुट के सदस्यों को निशाना बनाते हैं.

क्या पहले ये सब एक साथ रहते थे?

सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि ये सभी चिंपैंजी पहले एक ही परिवार का हिस्सा थे. ये साथ में खाना खाते थे, एक-दूसरे की सफाई करते थे और गहरे सामाजिक रिश्ते साझा करते थे. लेकिन धीरे-धीरे इन रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई और बिना किसी एक बड़ी वजह के ये दोस्त दुश्मन बन गए. 2019 में एक नर चिंपैंजी बासी चिम्पांजी की हत्या ने इस संघर्ष को और भी भयावह बना दिया. उसे उन्हीं चिंपैंजी ने मार दिया, जिन्हें वह जीवनभर जानता था. हमले के बाद उसका एक करीबी साथी उसके पास रुका रहा और उसे बचाने की कोशिश करता रहा, जो इस कहानी को और भी भावुक बना देता है.

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क्या वजह रही इस खूनी बंटवारे की?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस संघर्ष की जड़ें कई साल पुरानी हैं. 2014 के आसपास समुदाय के कुछ बुजुर्ग और अहम चिंपैंजी की मौत हो गई, जो समूह को एकजुट रखते थे. इसके बाद नेतृत्व में बदलाव आया और एक नया अल्फा मेल आया, जिससे संतुलन बिगड़ गया. इसके साथ ही बीमारियों ने भी कई चिंपैंजी की जान ले ली, जिससे सामाजिक रिश्ते कमजोर होते गए.

क्या यह पहली बार हुआ है ऐसा?

यह दूसरी बार है जब चिंपैंजी में ऐसी ‘सिविल वॉर’ देखी गई है. इससे पहले 1970 के दशक में तंजानिया में ऐसा मामला सामने आया था. यह घटना दिखाती है कि चिंपैंजी जितने सामाजिक और सहयोगी होते हैं, उतने ही हालात बिगड़ने पर हिंसक भी हो सकते हैं. फिलहाल, इस युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं हैं. वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि समझा जा सके कि आखिर कैसे एक मजबूत और एकजुट समाज इतनी जल्दी टूटकर हिंसा में बदल गया. यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि रिश्तों की नाजुकता की भी झलक दिखाती है.