दिन में कोर्ट, रात में पोल डांसर… 52 साल की महिला वकील की डबल लाइफ; काली वर्दी के पीछे छिपा है ऐसा टैलेंट कि…

अक्सर लोग मान लेते हैं कि एक तय उम्र के बाद जिंदगी एक ढर्रे पर चलने लगती है. पेशा तय, दिनचर्या तय और शौक कहीं पीछे छूट जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सोच को तोड़ देते हैं. 52 साल की एक महिला वकील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो दिन में अदालत में काले कोट में दलीलें पेश करती हैं और शाम होते ही पोल डांस की क्लास में पसीना बहाती हैं. यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत है. उनका कहना है कि एक वक्त पर उन्हें लगने लगा था कि जिंदगी में कुछ कमी है, एक खालीपन जिसे भरना जरूरी था. उसी तलाश ने उन्हें एक बिल्कुल नई राह दिखाई.

कोर्टरूम से पोल स्टूडियो तक का सफर

52 साल की उम्र में यह महिला पेशे से बैरिस्टर हैं और रोजाना कोर्ट में कानूनी दलीलें देती हैं. बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी पूरी तरह सधी हुई लगती है, लेकिन भीतर एक खालीपन उन्हें परेशान कर रहा था. उन्होंने खुद स्वीकार किया कि पचास की उम्र के आसपास उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है. उसी दौरान उनकी नजर पोल डांसिंग पर पड़ी. यह फैसला अचानक लिया गया, लेकिन उनके लिए बेहद अहम साबित हुआ. दिन में कानून की दुनिया और शाम को पोल डांस की ट्रेनिंग, यह दो अलग-अलग पहचान अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शौक बना सेहत और आज़ादी का जरिया

यह महिला एक बच्चे की मां हैं और उन्हें टाइप-1 डायबिटीज भी है. जनवरी 2025 में उन्होंने पोल डांसिंग क्लास जॉइन की थी. शुरुआत में हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती गई. अब वह हफ्ते में पांच बार ट्रेनिंग करती हैं. उनका कहना है कि पहले शरीर में जकड़न रहती थी, लेकिन अब ताकत, संतुलन और लचीलापन साफ महसूस होता है. पोल डांस उनके लिए सिर्फ डांस नहीं, बल्कि एक पूरी बॉडी एक्सरसाइज और मानसिक आज़ादी का जरिया बन चुका है, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ा है.

ताने मिले, लेकिन हौसला बना रहा

इस फैसले के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने सवाल उठाए, तो कुछ अपने भी इस शौक से खुश नहीं थे. सोशल मीडिया पर तंज कसे गए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह दूसरों की सोच से अपनी खुशी तय नहीं करेंगी. उनका मानना है कि अगर इंसान खुश और सेहतमंद है, तो वही सबसे बड़ी सफलता है. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि उम्र, पेशा या समाज की धारणा किसी को खुद के लिए जीने से नहीं रोक सकती. नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए.