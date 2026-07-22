/ना फैशन, ना मजाक... फिर भी गधों को पहनाए जा रहे पायजामे और लेगिंग्स, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ

गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी कई मुश्किलें लेकर आता है. ब्रिटेन में जैसे-जैसे तापमान बढ़ा, वैसे-वैसे काटने वाले कीड़ों की संख्या भी बढ़ने लगी. इन कीड़ों के हमले से कई गधों की त्वचा पर जलन, खुजली और दर्दनाक घाव होने लगे.
सिडमाउथ स्थित द डॉन्की सैंक्चुअरी में रहने वाले रेस्क्यू किए गए गधों के लिए यह समस्या और भी बड़ी थी. खासतौर पर उम्रदराज गधों को कीड़ों के काटने से ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनकी त्वचा जल्दी ठीक नहीं होती. ऐसे में संस्था के कर्मचारियों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला, जिसने न सिर्फ गधों को राहत दी बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया.
गधों को कीड़ों के काटने से बचाने के लिए संस्था ने पुराने कपड़ों का नया इस्तेमाल करना शुरू किया. अब करीब 40 गधों को ढीले पायजामे, लेगिंग्स और खास डिजाइन किए गए कपड़े पहनाए जा रहे हैं. इन कपड़ों को गधों के शरीर के हिसाब से बदला जाता है, जिससे उन्हें चलने-फिरने में कोई परेशानी न हो. कपड़े इतने आरामदायक रखे जाते हैं कि गधे आराम से खेतों में घूम सकें, घास खा सकें और सामान्य तरीके से रह सकें. पहली नजर में गधों को रंग-बिरंगे कपड़ों में देखना लोगों को काफी मजेदार लग रहा है, लेकिन असल में ये कपड़े उनके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं.
A donkey sanctuary in Devon has found an unusual way to protect its animals from painful insect bites, by dressing them in pyjamas.
Around 40 donkeys at The Donkey Sanctuary in Sidmouth now wear adapted pyjama bottoms, leggings and other loose fitting trousers to help cover… pic.twitter.com/tweUbiK1Sc
— Science girl (@sciencegirl) July 20, 2026
संस्था के कर्मचारियों ने बताया कि इस आइडिया तक पहुंचना इतना आसान नहीं था. शुरुआत में उन्होंने गधों के पैरों को ढकने के लिए मोजे पहनाने की कोशिश की थी. लेकिन गधे चलते-फिरते रहते हैं और खेतों में घूमते समय मोजे बार-बार उतर जाते थे. इसके बाद कर्मचारियों ने बड़े आकार के कपड़ों के साथ प्रयोग शुरू किया. उन्होंने पायजामे, मैटरनिटी ट्राउजर और लेगिंग्स को गधों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया. ये कपड़े ज्यादा बेहतर साबित हुए क्योंकि ये अपनी जगह टिके रहते हैं और जानवरों की गतिविधियों में बाधा भी नहीं डालते.
गधों के लिए बनाए गए कुछ खास कपड़ों को प्यार से 'डॉन-गेरी' नाम दिया गया है. यह नाम डॉन्की यानी गधे और डंगरी यानी कपड़े से मिलाकर बनाया गया है. इन खास कपड़ों को हर गधे के हिसाब से तैयार किया जाता है. इसका कपड़ा हल्का और आरामदायक होता है, जिससे कीड़े सीधे जानवरों की त्वचा तक नहीं पहुंच पाते. संस्था का कहना है कि ये कपड़े स्प्रे से ज्यादा प्रभावी साबित हो रहे हैं. जहां कीड़ों से बचाने वाले स्प्रे बार-बार लगाने पड़ते हैं, वहीं कपड़े लगातार सुरक्षा देते रहते हैं.
इस पहल की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है. संस्था लोगों से अपील कर रही है कि वे अपने पुराने ढीले कपड़े दान करें, जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं करते. खास तौर पर बड़े साइज के पायजामे, लेगिंग्स और ट्राउजर गधों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं. इन कपड़ों को फेंकने के बजाय अब इन्हें जानवरों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका मतलब जो कपड़े कभी कचरे में चले जाते, वही अब बेजुबान जानवरों की परेशानी कम कर रहे हैं.
इस अनोखी पहल को स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से भी समर्थन मिला है. यूनिवर्सिटी के री-यूज शॉप के जरिए छात्रों ने ऐसे कपड़े दान किए, जो बिक्री के लिए उपयोगी नहीं थे. इन कपड़ों को करीब 500 मील दूर डेवोन भेजा गया, जहां इन्हें गधों के लिए सुरक्षा वाले कपड़ों में बदला गया. यह पहल दिखाती है कि छोटी-सी कोशिश भी बड़े बदलाव ला सकती है.
द डॉन्की सैंक्चुअरी की स्थापना साल 1969 में हुई थी. यह संस्था उन गधों की देखभाल करती है, जिन्हें लापरवाही, अत्याचार या खराब हालातों से बचाया जाता है. अब तक संस्था हजारों गधों की मदद कर चुकी है और दुनियाभर में जानवरों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है. गधों के पायजामे और 'डॉन-गेरी' भले ही सोशल मीडिया पर लोगों को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और समझदारी छिपी है. यह कहानी बताती है कि कई बार बड़ी समस्याओं का हल किसी महंगी तकनीक में नहीं, बल्कि एक साधारण और सोच-समझकर किए गए छोटे से आइडिया में छिपा होता है.