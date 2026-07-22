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ना फैशन, ना मजाक... फिर भी गधों को पहनाए जा रहे पायजामे और लेगिंग्स, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ

ब्रिटेन में बढ़ती गर्मी के बीच एक एनिमल चैरिटी ने अपने रेस्क्यू किए गए गधों को बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है. डेवोन स्थित द डॉन्की सैंक्चुअरी में करीब 40 गधों को पायजामे, लेगिंग्स और खास 'डॉन-गेरी' पहनाए जा रहे हैं. ये कपड़े देखने में भले ही मजेदार लगते हैं, लेकिन इनका मकसद बेहद खास है. ये गधों को काटने वाले कीड़ों से बचाते हैं, जिससे दर्द, घाव और शरीर से जुड़ी परेशानियां कम हो रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 22, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:00 AM IST
ना फैशन, ना मजाक... फिर भी गधों को पहनाए जा रहे पायजामे और लेगिंग्स, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Image Credit: Image credit: x/@sciencegirl

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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