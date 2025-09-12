ऑफिस में बॉस ने बदली डेस्क तो कोर्ट पहुंच गया एम्प्लाई, ऐसे जीता 25 लाख रुपये का मुआवजा; जानें पूरा केस

Office Politics Dispute: यूके में एक अजीब लेकिन सच्ची घटना सामने आई है, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया. यहां 53 साल के सीनियर एस्टेट एजेंट निकोलस वॉकर को सिर्फ डेस्क बदलने की वजह से 21,411 पाउंड (करीब 25 लाख रुपये) का मुआवजा मिला है. मामला इतना साधारण लगने के बावजूद इतना बड़ा बन गया कि कोर्ट ने इसे कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल (जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाना) माना.

आखिर क्या था पूरा मामला?

निकोलस वॉकर 2015 से रोब्सन्स एस्टेट एजेंट्स में काम कर रहे थे. वह रिक्समैन्सवर्थ और चौर्लीवुड शाखाओं के मैनेजर थे. लेकिन अचानक उन्हें उनके पुराने ब्रांच पर भेजा गया और वहां उनका बैक डेस्क यानी मैनेजर की पहचान वाली सीट उन्हें नहीं दी गई. यह डेस्क उनके जूनियर को दे दी गई.

क्यों डेस्क को माना गया डिमोशन का संकेत?

ऑफिस कल्चर में बैक डेस्क सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि अधिकार और पहचान का प्रतीक मानी जाती थी. वॉकर को लगा कि उन्हें असिस्टेंट मैनेजर के पद पर गिरा दिया गया है. उन्होंने जब इस पर आपत्ति जताई तो सेल्स डायरेक्टर डैनियल यंग ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि आपकी उम्र का आदमी ऐसी छोटी बात पर क्यों हंगामा कर रहा है? तनाव बढ़ने पर वॉकर ने इस्तीफा दे दिया. बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी विदाई की तारीख भी जल्दी कर दी. इससे मामला और बिगड़ गया और उन्होंने रोजगार ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट ने क्या कहा?

वॉटरफोर्ड में हुई सुनवाई के दौरान जज रेंडॉर्फ KC ने कहा कि वॉकर की व्याख्या बिल्कुल तार्किक है. खराब संवाद और डेस्क बदलने जैसी छोटी दिखने वाली बात असल में उनकी जिम्मेदारियों और साख पर सीधा प्रहार थी. कोर्ट ने माना कि यह भरोसे का उल्लंघन है और कर्मचारी को मजबूरन इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया.

इस फैसले से क्या संदेश मिला?

यह मामला सिर्फ एक डेस्क तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑफिस की राजनीति और कर्मचारी की गरिमा से जुड़ा है. यह फैसला दिखाता है कि छोटे-छोटे बदलाव, अगर किसी की सीनियरिटी और इज्जत को चोट पहुंचाते हैं तो वे बड़े कानूनी मुद्दे बन सकते हैं. अब यह केस कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन गया है कि वे अपनी गरिमा की रक्षा के लिए आवाज उठा सकते हैं.