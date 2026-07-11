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20 साल से जिस नंबर पर था भरोसा, उसी ने जिताया 150 करोड़ का जैकपॉट… लेकिन एक गलती ने छीन ली पूरी खुशी

ब्रिटेन में वेल्स की रहने वाली कैथ मेन ने करीब दो दशक तक एक ही नंबर कॉम्बिनेशन से लॉटरी खेली और आखिरकार वही नंबर उन्हें करीब 150 करोड़ रुपये का जैकपॉट जिताने वाले थे. लेकिन किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि जीत का टिकट दुकानदार की गलती से कूड़ेदान में चला गया. अब कैथ को अपनी करोड़ों की रकम पाने के लिए जांच के फैसले का इंतजार करना पड़ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:46 PM IST
20 साल से जिस नंबर पर था भरोसा, उसी ने जिताया 150 करोड़ का जैकपॉट… लेकिन एक गलती ने छीन ली पूरी खुशी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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