/20 साल से जिस नंबर पर था भरोसा, उसी ने जिताया 150 करोड़ का जैकपॉट… लेकिन एक गलती ने छीन ली पूरी खुशी

भारत में कहते हैं ना कि किस्मत कब किसी को राजा बना दे और कब एक पल में सब कुछ छीन ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. ब्रिटेन के साउथ वेल्स से सामने आई एक घटना ने इसी बात को सच साबित कर दिया है. यहां रहने वाली 46 साल की कैथ मेन के साथ ऐसा हुआ, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. कहां वह करोड़ों रुपये जीतने वाली थीं, लेकिन बाद में एक गलती के कारण उनके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी.
द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कैथ ने पिछले 20 सालों से एक ही नंबर से लॉटरी खेली थी. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वही नंबर उनकी जिंदगी बदलने वाले थे. 6 जून को निकली लॉटरी में उनके नंबरों ने करीब 12 मिलियन पाउंड यानी लगभग 150 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीत लिया था. लेकिन जीत की खबर मिलने से पहले ही उनका टिकट कूड़ेदान में फेंका जा चुका था. अब कैथ के लिए यह खुशी और परेशानी दोनों का समय है. एक तरफ उन्हें भरोसा है कि उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ उनके पास वह असली टिकट नहीं है, जो उनकी जीत का सबसे बड़ा सबूत होता है.
साउथ वेल्स के एबरसीनन इलाके में रहने वाली कैथ मेन पेशे से एक रग्बी क्लब में ट्रेजरर हैं. वह पिछले कई सालों से अपनी मां की मदद से लॉटरी टिकट खरीदती आ रही थीं. द सन को कैथ ने बताया कि उन्होंने हमेशा एक ही छह नंबरों पर भरोसा किया और हर बार उन्हीं नंबरों के साथ अपनी किस्मत आजमाती थीं. 6 जून की लॉटरी ड्रॉ के बाद जब किसी विजेता ने जैकपॉट क्लेम नहीं किया, तो कैथ का ध्यान इस खबर पर गया. उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार अपने नंबर चेक कर लिए जाएं.
जैसे ही उन्होंने नंबर मिलाए, उनके होश उड़ गए. क्योंकि सभी नंबर बिल्कुल वही थे. कैथ को यकीन नहीं हुआ कि जिस नंबर के साथ वह 20 साल से खेल रही थीं, वही आखिरकार उन्हें करोड़पति बना चुका था. उन्होंने तुरंत अपनी मां फियोना को फोन किया और पूछा कि क्या उन्होंने उस हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदा था. उनकी मां ने हां में जवाब दिया. लेकिन इसके बाद जो बात सामने आई, उसने कैथ की खुशी को चिंता में बदल दिया.
दरअसल, कैथ की मां फियोना ने हमेशा की तरह उनके लिए टिकट खरीदा था. ड्रॉ के बाद वह टिकट लेकर एक स्थानीय लॉटरी दुकान पर गईं, जिससे पता चल सके कि कोई इनाम निकला है या नहीं. दुकान पर कर्मचारी ने टिकट मशीन में स्कैन किया, लेकिन मशीन से कोई खास संकेत नहीं मिला. आमतौर पर विजेता टिकट स्कैन होने पर मशीन से अलर्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
इसके बाद कर्मचारी ने बताया कि टिकट में कोई जीत नहीं दिख रही है. बाद में फियोना ने सोचा कि जब कोई इनाम नहीं निकला तो इस टिकट का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने दुकान वाले से टिकट फेंक देने को कह दिया. और यहीं से शुरू हुई कैथ की सबसे बड़ी परेशानी. कुछ समय बाद जब उन्हें पता चला कि वही टिकट करोड़ों रुपये जीत चुका है, तब तक दुकान का कचरा साफ हो चुका था. टिकट हमेशा के लिए गायब हो चुका था.
कैथ ने अपनी जीत साबित करने के लिए लॉटरी ऑपरेटर कंपनी ऑलविन (Allwyn) से संपर्क किया है. कंपनी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. कैथ का दावा है कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं, जो साबित कर सकते हैं कि वही असली विजेता हैं. उन्होंने टिकट खरीदने से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी कंपनी को दी है. फुटेज में उनकी मां को उस दुकान में जाते हुए देखा जा सकता है, जहां टिकट चेक कराया गया था.
लॉटरी कंपनी के नियमों के मुताबिक, कुछ मामलों में टिकट खो जाने, चोरी होने या खराब हो जाने के बाद भी दावे पर विचार किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए मजबूत सबूत जरूरी होते हैं. ऑलविन ने कहा है कि वह मामले को गंभीरता से देख रही है और सभी उपलब्ध जानकारी की जांच की जा रही है.
लॉटरी दुकान के मालिक करण कुमार ने कहा कि उस समय दुकान में कुछ काम चल रहा था और अंदर सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे. उन्होंने संभावना जताई कि शायद टिकट स्कैन करने वाली मशीन में कोई तकनीकी खराबी रही हो. उनका कहना है कि अगर सच में कैथ का टिकट विजेता निकला है तो यह उनके लिए भी बेहद खुशी की बात होगी. फिलहाल कंपनी ने जांच पूरी होने तक मामले को रोक रखा है. कैथ को करीब 30 दिन तक फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है.
कैथ मेन ने बताया कि यह पूरा अनुभव उनके लिए बेहद तनाव भरा है. उन्होंने कहा कि वह खुद को दुनिया की सबसे बदकिस्मत विजेता महसूस कर रही हैं. उनके सामने करोड़ों रुपये की रकम है, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें अब एक कागज के टुकड़े के बिना अपनी बात साबित करनी होगी. अगर कैथ को यह रकम मिल जाती है तो उनका सबसे बड़ा सपना न्यूजीलैंड जाकर छुट्टियां मनाने का है. फिलहाल वह इस बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं यह सपना अधूरा न रह जाए.