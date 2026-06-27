/आरोपी के पीछे दौड़ रही थी पुलिस, तभी वैन ड्राइवर ने रोकी गाड़ी और कर दी मदद; वायरल हुआ गिरफ्तारी का Video

इस मदद के बाद केंट पुलिस ने वैन ड्राइवर की जमकर तारीफ की है. पुलिस ने उसे सम्मान के लिए भी सिफारिश की है. आर्म्ड पुलिसिंग सुपरिंटेंडेंट विल ले ने कहा कि आरोपी लगातार भागने की कोशिश कर रहा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि वह पास के पार्क की तरफ निकल जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने हार नहीं मानी और लगातार उसका पीछा जारी रखा. लेकिन आम नागरिक की तुरंत मदद ने इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदार और मददगार ड्राइवर की वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई. अगर आम नागरिक ने अपनी गाड़ी से मदद नहीं की होती तो गिरफ्तारी इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाती.