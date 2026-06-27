/आरोपी के पीछे दौड़ रही थी पुलिस, तभी वैन ड्राइवर ने रोकी गाड़ी और कर दी मदद; वायरल हुआ गिरफ्तारी का Video

UK Police Chase Viral Video: कई बार किसी अपराधी को पकड़ने में पुलिस की मेहनत के साथ आम लोगों की छोटी-सी मदद भी बड़ा फर्क पैदा कर देती है. इंग्लैंड से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक आम वैन ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से पुलिस की मदद की और एक खतरनाक आरोपी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हथियारबंद पुलिस अधिकारी सड़क पर भागते हुए नजर आता है. तभी वहां से गुजर रहा एक वैन ड्राइवर रुकता है और पुलिस अधिकारी को अपनी गाड़ी में बैठाकर आरोपी का पीछा करने में मदद करता है.
यह मामला इंग्लैंड के ईस्ट केंट इलाके का है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, 16 जून 2026 को दोपहर के समय केंट पुलिस को थेनेट जिले के हाई स्ट्रीट इलाके में एक गंभीर हमले की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर संदिग्ध आरोपी वहां से भागने लगा और पैदल ही टिवोली रोड की तरफ निकल गया. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी उसके पीछे दौड़ पड़े. मामला गंभीर होने की वजह से हथियारबंद पुलिस अधिकारी भी उसका पीछा कर रहे थे. लेकिन आरोपी तेजी से आगे बढ़ रहा था और आसपास के इलाके में भागने की कोशिश कर रहा था.
Praise has been heaped on a van driver who gave an impromptu lift to armed officers chasing a suspect in Thanet.
During the chase on Tuesday 16 June, a passing motorist stopped to help and told a pursuing armed officer to get in the back of his van. pic.twitter.com/fIHullvtJK
— Kent Police (UK) (@kent_police) June 25, 2026
इसी दौरान सड़क से गुजर रहे एक वैन ड्राइवर ने पूरा मामला देखा. उसने देखा कि पुलिस अधिकारी आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दौड़ रहे हैं. इसके बाद उसने बिना समय गंवाए अपनी वैन रोकी और पुलिस अधिकारी से मदद करने की पेशकश की. वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारी वैन के पीछे बैठ जाता है और ड्राइवर तुरंत आगे बढ़ जाता है. वैन की मदद से पुलिस अधिकारी कुछ ही समय में आरोपी के करीब पहुंच जाते हैं. इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया जाता है. यह पूरा घटनाक्रम देखने वालों के लिए भी हैरान करने वाला था, क्योंकि एक आम नागरिक ने अपनी पहल से पुलिस की कार्रवाई को आसान बना दिया.
इस मदद के बाद केंट पुलिस ने वैन ड्राइवर की जमकर तारीफ की है. पुलिस ने उसे सम्मान के लिए भी सिफारिश की है. आर्म्ड पुलिसिंग सुपरिंटेंडेंट विल ले ने कहा कि आरोपी लगातार भागने की कोशिश कर रहा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि वह पास के पार्क की तरफ निकल जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने हार नहीं मानी और लगातार उसका पीछा जारी रखा. लेकिन आम नागरिक की तुरंत मदद ने इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदार और मददगार ड्राइवर की वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई. अगर आम नागरिक ने अपनी गाड़ी से मदद नहीं की होती तो गिरफ्तारी इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाती.
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग वैन ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि यह दिखाता है कि समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो मुश्किल समय में दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं. एक यूजर ने लिखा कि पुलिस की मदद करना हर नागरिक की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसा करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की छोटी-छोटी मदद कई बार बड़े अपराधियों को पकड़ने में काफी अहम साबित होती है.
आमतौर पर लोग पुलिस कार्रवाई को सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन यह घटना बताती है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में आम लोगों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. इस वैन ड्राइवर ने न तो कोई बड़ा दावा किया और न ही किसी पहचान की उम्मीद की. उसने बस सही समय पर सही फैसला लिया और पुलिस की मदद कर दी. यही वजह है कि अब उसकी तारीफ सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हो रही है. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि इंसानियत और मदद की भावना किसी भी परिस्थिति में बड़ा बदलाव ला सकती है.