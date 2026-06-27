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आरोपी के पीछे दौड़ रही थी पुलिस, तभी वैन ड्राइवर ने रोकी गाड़ी और कर दी मदद; वायरल हुआ गिरफ्तारी का Video

UK Police Chase Viral Video: इंग्लैंड के ईस्ट केंट में एक वैन ड्राइवर की बहादुरी और समझदारी की जमकर तारीफ हो रही है. एक गंभीर हमले के आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हथियारबंद पुलिस अधिकारी की मदद के लिए ड्राइवर ने अपनी वैन रोक दी और उसे अंदर बैठाकर पीछा जारी रखने में मदद की.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:31 PM IST
आरोपी के पीछे दौड़ रही थी पुलिस, तभी वैन ड्राइवर ने रोकी गाड़ी और कर दी मदद; वायरल हुआ गिरफ्तारी का Video
Image Credit: Image credit: X/@kent_policeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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